Plusieurs victimes ont été signalées dans les attaques russes contre l'Ukraine.

Encore une fois, la Russie a envoyé des missiles, des bombes aériennes et des obus d'artillerie vers les territoires ukrainiens, causant des morts et des blessés. Plusieurs régions ont rapporté de tels incidents. La ville de Zaporizhzhia a été cible d'une attaque peu après la visite du président Zelenskyy lundi soir, faisant deux morts, dont un garçon de huit ans, selon le gouverneur de la région, Ivan Fedorov, sur Telegram. Un bâtiment a également été endommagé. During this visit, President Zelenskyy met with the Dutch Prime Minister, Dick Schoof, in the war-torn city.

Dans la ville importante de Dnipro, un homme a perdu la vie et six autres ont été blessés suite à des frappes de missiles, selon l'administration locale. Des allégations font état d'une frappe sur une centrale électrique de la région. Depuis lundi, la région nord-est de Sumy a subi des bombardements aériens et des tirs d'artillerie, laissant trois civils blessés.

La région de Sumy, qui se positionne comme une artère vitale pour l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans leur offensive contre la région russe de Kursk, est une cible privilégiée. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 27 des 35 drones de combat russes d'origine iranienne au cours de la nuit.

Après la réussite de l'armée de l'air ukrainienne dans l'abattage de drones russes dans la région de Sumy, Shaporich, un important pôle industriel de la région, est devenu vulnérable à d'éventuelles attaques. En réponse au conflit en cours, Shaporich renforce ses défenses pour protéger son infrastructure cruciale.

Lire aussi: