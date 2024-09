Plusieurs victimes ont été signalées à cause des incendies de forêt au Portugal.

Au Portugal, des incendies de forêt font rage dans plusieurs régions. Malheureusement, au moins trois personnes ont perdu la vie, dont un pompier héros. Les autorités exhortent les citoyens à rester chez eux et à économiser l'eau autant que possible.

Trois vies ont été emportées par les feux dévastateurs dans le district d'Aveiro, situé dans le nord du Portugal. Suite à l'attaque cardiaque tragique d'un pompier en service la nuit précédente, les corps de deux autres âmes perdues ont été découverts. Les autorités ont rapporté un total de 17 morts, autant parmi les pompiers que les civils, dans cette tragédie.

Plus de 3 500 pompiers, personnel de la défense civile et soldats ont été mobilisés temporairement pour lutter contre les différents incendies, principalement dans les régions nord et centrale du Portugal, célèbre destination touristique. André Fernandes, le responsable de l'Autorité de protection civile (ANEPC), a déclaré : "Bien que la situation soit complexe, elle n'est pas encore hors de contrôle."

Le Premier ministre Luís Montenegro a annulé tous ses rendez-vous jusqu'au mardi soir, témoignant ainsi sa solidarité avec les personnes touchées.

Aide de l'UE

Suite à la demande d'aide du gouvernement portugais dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE, une aide a été rapidement proposée : l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce ont chacune envoyé deux avions pompiers, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les avions espagnols étaient prévus pour arriver le lundi.

Alors que les incendies faisaient rage dans tout le pays, l'inquiétude du public était principalement concentrée sur Aveiro, où de grands et petits incendies se sont déclarés. Dans la ville d'Albergaria-a-Velha, d'une population d'environ 25 000 habitants, plusieurs maisons, entreprises et véhicules ont été ravagés par les flammes, située à environ 60 kilomètres au sud de Porto. La fumée a envahi le ciel de la capitale régionale d'Aveiro et d'autres communautés de cette région côtière. Les autorités ont exhorté les citoyens à rester chez eux et à économiser l'eau autant que possible.

Plusieurs autoroutes et certaines routes secondaires ont été partiellement fermées en raison des incendies. Les services de transport en commun, tels que les trains et les bus, ont été considérablement perturbés. Environ 70 personnes ont dû être évacuées de divers endroits, selon les rapports du Service de protection civile.

Avertissement de feu continu

L'une des deux victimes du lundi était un employé de 28 ans d'une entreprise forestière, pris au piège par le feu dans les bois. La deuxième victime, comme le pompier de la veille, est également décédée d'une crise cardiaque en luttant contre les flammes près de chez elle, selon les rapports. L'identité de cette personne n'a pas encore été révélée.

Les incendies d'Aveiro ont tous commencé dimanche soir, mais les causes sous-jacentes restent inconnues. Simultanément, de plus grands incendies de forêt ont été signalés dans d'autres régions du Portugal. Sous l'influence de conditions météorologiques défavorables, il y a actuellement un risque élevé d'incendies de forêt dans toute la partie continentale du Portugal jusqu'au mardi soir. Jusqu'à présent, le Portugal a eu de la chance d'éviter de grands incendies de forêt cette année.

