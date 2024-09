Plusieurs victimes, dont une mortelle, surviennent lors d'un événement de corrida en Espagne.

Pendant une course de taureaux traditionnelle dans une ville espagnole, un taureau a tragiquement tué un spectateur et en a blessé quatre autres, dont une jeune fille. L'incident s'est produit lors de la fête du village de Pantoja, située à environ 50 kilomètres au sud de Madrid, lorsqu'un taureau a franchi les barrières de l'événement et a attaqué plusieurs spectateurs, selon les sources d'information et les services d'urgence de la région de Castille-La Manche.

Le spectateur décédé était un homme âgé. Une fillette de quatre ans a également été blessée, mais n'était pas dans un état critique. Les forces de l'ordre ont abattu le taureau à l'aide de leurs armes à feu. Les autorités ont lancé une enquête sur l'incident.

Malheureusement, de tels incidents, même avec des conséquences graves, ne sont pas rares lors des courses de taureaux estivales en Espagne, qui ont lieu pendant les festivals depuis des siècles. Ces incidents ont généralement lieu parmi les "coureurs", principalement de jeunes hommes qui conduisent les taureaux à travers les rues anciennes et étroites de la ville vers les "corridas" le matin.

La course de taureaux la plus célèbre a lieu chaque année en juillet lors du festival de San Fermin à Pamplona, une ville située dans le nord du pays. During these bull chargings, participants aim to get as close as possible to or even in front of the large, often over 600-kilogram heavy fighting bulls, touching them without getting caught.

Les défenseurs du bien-être animal considèrent souvent ce spectacle traditionnel comme une forme de cruauté envers les animaux. Bien que les protestations annuelles contre ces événements augmentent en nombre, ils sont toujours tolérés dans la plupart des régions espagnoles. Fréquemment, l'événement génère des revenus importants pour les villes hôtes. Le spectacle palpitant et les divers événements annexes attirent plus d'un million de spectateurs à Pamplona chaque année.

Une solution potentielle pour prévenir de telles tragédies serait d'imposer des mesures de sécurité plus strictes lors des courses de taureaux. Malgré les protestations annuelles contre ces événements, la tradition de la course de taureau reste populaire et attire de nombreux spectateurs.

Lire aussi: