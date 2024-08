- Plusieurs véhicules sont en flammes, ce qui laisse penser à des incidents d'incendie criminel.

Au cours de plusieurs incidents suspects d'incendie criminel à Berlin, six voitures et deux scooters ont subi des dommages partiels ou importants. Les incidents ont commencé lundi soir vers 22h15 dans la Uhlandstraße, à Wilmersdorf, où les housses de deux scooters ont été intentionnellement incendiées, selon les autorités. Les pompiers et les forces de l'ordre ont maîtrisé les flammes. Des enquêtes sont en cours pour déterminer si des activités criminelles ont eu lieu dans chaque cas.

Environ 15 minutes après minuit, deux voitures dans la Sântisstraße, à Tempelhof, ont pris feu, l'une étant totally détruite. Un véhicule voisin a également été endommagé. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie. Un arbre a également été touché. Vers 1h10, deux voitures et des poubelles dans une cour intérieure de la Fasanenstraße, à Charlottenburg, ont pris feu et ont été totally consumées. Une troisième voiture a également été endommagée en raison de la chaleur intense des flammes. Heureusement, les pompiers ont réussi à empêcher la propagation de l'incendie.

Les deux voitures de la Sântisstraße sont les derniers véhicules à avoir été touchés, rejoignant la liste des véhicules endommagés, qui compte maintenant six voitures et deux scooters. despite les efforts des pompiers, un véhicule voisin a également été endommagé lors de l'incident de la Sântisstraße.

