- Plusieurs services de conseil sont spécialement conçus pour aider les personnes âgées

Conseils en Hesse : Soutien aux personnes âgées dans leur vie quotidienne

Utiliser un smartphone, se connecter à des personnes partageant les mêmes idées, apprendre à cuisiner : plusieurs services de conseils en Hesse ont pour objectif spécifique d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Cela comprend le projet national unique "Soudain seul" pour les personnes qui font face au décès de leur partenaire, comme l'a rapporté le gouvernement de l'État en réponse à une question parlementaire de la faction AfD à Wiesbaden. Cette initiative du DHB - Netzwerk Haushalt est financée par l'État à hauteur de 499 500 euros sur deux ans.

"Le but est d'aider les personnes touchées à acquérir les compétences nécessaires pour gérer leur ménage et naviguer dans la vie quotidienne de manière autonome", a expliqué le gouvernement de l'État. Cela comprend des cours de cuisine et des réunions ouvertes. Le projet vise à établir un réseau d'helpers professionnels et bénévoles.

Assistance technique pour les personnes âgées

Un autre service de soutien spécifique aux personnes âgées est "Fit im Netz – Die Smartphone-Sprechstunde" (En forme sur le net – La consultation smartphone) du centre de conseil aux consommateurs de Hesse. Le projet a commencé en mai 2024 et propose des consultations individuelles sur l'utilisation du smartphone dans cinq lieux différents.

De manière similaire, le projet "Digital im Alter" (Numérique dans le vieillissement) aide avec les questions techniques. Actuellement, environ 500 bénévoles dans environ 60 points de soutien enseignent les compétences de base en technologie et en médias aux personnes âgées.

Réponse du gouvernement de l'État

