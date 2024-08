- Plusieurs présumés malfaiteurs ont réussi à s'enfuir.

Les autorités recherchent l'aide du public suite à l'évasion de quatre individus d'une installation sécurisée à Straubing. Plusieurs témoignages ont été recueillis et sont actuellement en cours d'analyse. Les opérations de recherche se sont poursuivies dimanche. Le parquet et la police criminelle enquêtent pour enlèvement et coups et blessures.

Les suspects, âgés de 27, 28 et 31 ans, ont якобы terrorisé un employé de l'hôpital du district (BKH) samedi soir, l'agressant avec des objets contondants et tranchants, et le prenant en otage pour ouvrir les portes. L'employé a subi des blessures au visage et était toujours soigné à l'hôpital dimanche dans une chambre fixe, selon les rapports de police.

Considérés comme dangereux, les évadés étaient détenus pour des infractions liées à la propriété et à la drogue dans le cadre de la prise en charge de l'hôpital du district, selon la police. Le public est invité à ne pas offrir de conduite à des auto-stoppeurs et à maintenir une distance avec des individus suspects. Au lieu de cela, ils sont encouragés à contacter le numéro d'urgence de la police 110.

Selon les propres informations de l'hôpital du district de Straubing, il fonctionne comme une clinique spécialisée en psychiatrie et en psychothérapie forensic, remplissant sa mission légale de prise en charge sous la tutelle de la région de Basse-Bavière.

Notification 1 Notification 2 - Avertissement public Notification 3

L'employé a été pris en otage par les évadés pour faire pression sur lui, comme indiqué dans les rapports de police. Les autorités cherchent des informations sur la situation d'otage dans le cadre de l'enquête en cours.

Lire aussi: