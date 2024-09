Plusieurs personnes tombent malades de salmonellose dans différentes régions, liant leur maladie à des œufs rappelés

Dans une revue de 63 cas avec des données accessibles, 24 individus ont été hospitalisés. Malheureusement, aucun décès n'a été enregistré. Le Centers for Disease Control and Prevention suggère que l'épidémie pourrait s'avérer difficile à gérer avec les antibiotiques habituels ; les tests de laboratoire ont révélé la résistance des bactéries à la nalidixique acide et à la ciprofloxacine. Les maladies ont commencé du 23 mai au 10 août.

Les œufs provenaient de Milo’s Poultry Farms LLC à Bonduel, Wisconsin, et ont été expédiés aux magasins et aux restaurants d’Illinois, du Michigan et du Wisconsin. L’Administration des aliments et des médicaments des États-Unis suggère une distribution possible dans d’autres endroits. Le rappel a été officiellement annoncé le vendredi.

Les œufs portent les étiquettes de Milo’s Poultry Farm ou de Tony’s Fresh Market. Tous les types, tailles et dates de péremption d'œufs sont inclus dans le rappel.

Les œufs contaminés doivent être éliminés ou renvoyés au magasin. Les articles et les surfaces qui pourraient avoir été contaminés par les œufs doivent être nettoyés avec de l'eau chaude et savonneuse ou un lave-vaisselle.

Les symptômes d'une contamination à la salmonelle comprennent la diarrhée, la fièvre et les douleurs abdominales qui peuvent apparaître dans les heures ou les jours suivant l'ingestion du pathogène. La plupart des individus se remettront sans intervention médicale ; however, une assistance médicale devrait être recherchée immédiatement si des symptômes graves apparaissent, si les symptômes persistent pendant plusieurs jours ou si des signes de déshydratation sont observés. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus ayant un système immunitaire compromis sont plus susceptibles de développer une maladie grave.

