- Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été grièvement blessées dans un accident de tracteur.

Trois jeunes et une femme de 45 ans sont dans un état critique suite à un accident impliquant un tracteur et une remorque en Thuringe, près de la frontière avec la Hesse. Le tracteur, lors d'une balade personnelle, a perdu le contrôle sur un chemin forestier caillouteux difficile à Sünna, un quartier d'Unterbreizbach, selon le rapport de police. Le conducteur du tracteur a apparemment perdu le contrôle, ce qui a entraîné le renversement du véhicule. La remorque transportait neuf enfants âgés de 4 à 13 ans et la femme de 45 ans.

Les hélicoptères médicaux d'urgence ont transporté les blessés graves à l'hôpital, selon la police. Trois enfants supplémentaires et le conducteur de 70 ans du tracteur ont subi des blessures graves. Trois autres enfants ont subi des blessures légères. En plus des pompiers et des services d'urgence, l'équipe de réponse aux urgences a également été déployée sur les lieux. La police traite l'incident comme un accident. Selon la procédure standard dans de tels cas, une enquête sur des allégations de blessures physiques négligentes contre le conducteur a commencé.

