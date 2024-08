- Plusieurs personnes blessées lors d'un incendie massif de vélo <unk> Rapports de spécialistes sur place

Après un incendie qui a ravagé une grande roue à la Fête de Highfield à Leipzig, un expert en incendie criminel est intervenu. "Le professionnel en question traîne sur les lieux de la fête depuis l'aube, à la recherche d'indices", a annoncé un porte-parole de la police. Le mystère principal maintenant est de savoir comment cet incident, ayant entraîné au moins 23 victimes, a eu lieu. Le site de l'incendie a été sécurisé et les enquêteurs criminels creusent profondément.

Vers 21h00 un samedi soir, l'un des 24 nacelles de la grande roue a pris feu en premier. Les flammes ont ensuite gagné une deuxième nacelle. Les autorités n'ont pas encore déterminé ce qui s'est passé pendant ces minutes tumultueuses. Selon les déclarations de la police, au moins 23 personnes ont été blessées - quatre d'entre elles ont subi des brûlures, une a subi une chute et le reste a été hospitalisé en raison d'une potentielle inhalation de fumée.

Au premier lever du jour après l'incendie, la police n'a pas pu fournir plus de détails sur l'état des blessés, leur âge ou leur sexe. Le nombre précis de personnes blessées est toujours en cours de révision, a ajouté le porte-parole.

L'expert en incendie criminel travaille en étroite collaboration avec la police pour enquêter sur la cause de l'incendie de la grande roue. Malgré les efforts de la police et des enquêteurs criminels, la cause exacte de l'incendie reste inconnue.

Lire aussi: