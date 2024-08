- Plusieurs personnes arrêtées

En lien avec le décès prématuré de l'ex-vedette de "Friends", Matthew Perry (1969-2023), plusieurs individus ont été arrêtés aux États-Unis. Selon le portail américain "TMZ", au moins un médecin est parmi eux. En outre, des "ordinateurs, téléphones et autres appareils électroniques" ont été saisis, comme l'ont révélé des sources au sein des agences de police. L'enquête vise à déterminer qui a fourni à Perry la drogue kétamine, dont l'utilisation a finalement entraîné la perte de conscience de l'acteur dans le jacuzzi de sa maison de Los Angeles et son noyade.

D'où vient la kétamine qui a entraîné la mort de Matthew Perry ?

Le département de police de Los Angeles (LAPD) mène l'enquête criminelle aux côtés de deux agences fédérales, dont l'administration américaine des stupéfiants. Selon "TMZ", Perry a reçu la drogue, qui est également approuvée comme médicament aux États-Unis, légalement dans le cadre d'une thérapie par perfusion pour l'anxiété et la dépression. Cependant, sa dernière séance de thérapie a eu lieu une semaine et demie avant sa mort, suggérant qu'il a obtenu lui-même la kétamine qui a finalement entraîné sa mort.

Au moins un médecin et plusieurs dealers soupçonnés d'avoir aidé à obtenir et à livrer de la kétamine à Perry ont été arrêtés, selon "TMZ". Des messages texte ont également été trouvés dans lesquels les individus arrêtés discutent de la demande de Perry pour la drogue et du prix qu'il aurait payé pour elle.

La kétamine est un anesthésique dissociatif à effets hallucinogènes qui est également utilisé dans le traitement de la dépression. En plus de la kétamine, des traces de l'opioïde buprénorphine ont été trouvées dans le corps de Perry. La buprénorphine est principalement utilisée pour traiter la douleur chronique sévère et pour se sevrer d'autres opioïdes. En outre, une maladie cardiaque coronarienne a été diagnostiquée chez la star.

Matthew Perry a lutté contre l'addiction aux drogues et à l'alcool toute sa vie, un sujet qu'il aborde candidement dans son livre "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing". Il est devenu célèbre pour son rôle dans la sitcom culte "Friends". Aux côtés de Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Matt LeBlanc (57), David Schwimmer (57) et Lisa Kudrow (61), il faisait partie de la distribution principale de la série.

L'enquête vise à découvrir la source de la kétamine qui a entraîné l'overdose fatale de Matthew Perry. Selon les rapports, au moins un médecin et plusieurs dealers ont été arrêtés en lien avec la fourniture de la drogue à Perry.

Lire aussi: