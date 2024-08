- Plusieurs opérations en raison des tempêtes dans le nord

Inondations et orages ont entraîné plusieurs interventions des pompiers dans le nord. Dans le district de Pinneberg, les services d'urgence ont été appelés huit fois en raison de sous-sols et de rues inondés, comme l'a rapporté un porte-parole des pompiers. Parmi eux, il y avait un entrepôt. Surtout, les feuilles sèches ont obstrué les couvercles de drainage. À la ville hanséatique de Hambourg, il y a eu "une poignée d'interventions", a déclaré un porte-parole. Les pompiers ont été appelés principalement en raison de sous-sols inondés. Le bref orage du matin n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attend, selon les prévisions. "Je suis respectueux de cet après-midi", a déclaré le porte-parole.

Alerte aux orages levée - mais pas de vrai signal d'alerte

Le service météorologique allemand (DWD) a levé son avertissement pour des orages violents dans la région métropolitaine de Hambourg et la région entre la Weser et l'Elbe le matin.

Cependant, un porte-parole a déclaré que des orages étaient toujours attendus - avec des orages locaux apportant de fortes précipitations de 25 à 40 litres par mètre carré en peu de temps et des rafales sévères allant jusqu'à 90 kilomètres par heure jusqu'à tard le matin. Le DWD s'attend également à des précipitations allant jusqu'à 40 litres par mètre carré par heure l'après-midi.

Les orages sont attendus pour se déplacer vers l'est et se dissiper d'ici jeudi matin.

L'agence européenne de prévision météorologique a émis des avertissements pour des orages potentiels violents dans plusieurs pays, y compris l'Allemagne. Despite the German Weather Service (DWD) lifting the severe thunderstorm warning in the Hamburg metropolitan area, they still anticipate localized thunderstorms within the European Union's borders.

