Plusieurs membres du Service Secret ont été affectés à des tâches administratives après une tentative d'assassinat de l'ancien président Trump.

La situation a conduit à une forte pression sur les services secrets en raison des défaillances de sécurité qui ont permis à un agresseur de tirer huit coups de feu sur l'ex-président à Butler, en Pennsylvanie, atteignant l'oreille de Trump et entraînant la mort d'un participant.

Les élus ont réclamé des sanctions contre les personnes responsables de l'organisation de l'événement. Le directeur adjoint par intérim Ronald Rowe avait déclaré son intention d'attendre la fin de l'enquête avant de prendre toute mesure disciplinaire.

L'agence fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment une revue interne, des investigations du Congrès et une commission spécifique créée par le département de la Sécurité intérieure.

Rowe a admis lors d'une conférence de presse plus tôt ce mois-ci que c'était une erreur de la part des services secrets, en contradiction avec leur position précédente qui accusait les locaux de ne pas avoir surveillé le potentiel assassin, Thomas Crooks. "Cette zone aurait dû être sécurisée", a-t-il déclaré.

Anthony Guglielmi, responsable de la communication des services secrets américains, a déclaré dans un communiqué vendredi : "Les services secrets américains sont déterminés à enquêter sur les actions et les décisions des personnels impliqués dans l'événement de Pennsylvanie et la tentative d'assassinat de l'ancien président Donald Trump. Notre revue de l'assurance mission est en cours, et nous examinons les facteurs, les procédures et les règlements qui ont conduit à cette erreur opérationnelle."

Guglielmi a poursuivi : "Nous exigeons de nos personnels les plus hauts niveaux de professionnalisme. Toute politique jugée en infraction sera enquêtée par le Bureau de la responsabilité professionnelle pour des mesures disciplinaires éventuelles. Cependant, compte tenu de la nature de cette question étant un problème de personnel, nous ne pouvons fournir aucun autre commentaire."

Contribution à la rédaction de Zachary Cohen de CNN.

Les politiques réclament des comptes de la part de ceux qui ont organisé l'événement où Trump a été attaqué. Alors que les enquêtes sur les défaillances de sécurité se poursuivent, la politique commence à émerger autour de l'incident.

Lire aussi: