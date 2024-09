Plusieurs membres du cabinet démissionnent sous la direction de Selensky.

Plusieurs membres du Cabinet ukrainien démissionnent Parmi les départs, Olexander Kamyshyn, le ministre de l'Industrie stratégique, démissionne. Il supervisait la production d'armes domestiques tout au long du conflit avec la Russie. Kamyshyn annonce sa poursuite de l'implication dans le secteur de la défense, mais dans une capacité révisée. Le président du Parlement confirme les démissions du ministre de la Justice Denys Maliuska et du ministre de l'Environnement Ruslan Strilets.

Les pertes dans la région de Poltava augmentent Un frappe de missile russe dans la région de Poltava. Selon les rapports ukrainiens, au moins 47 personnes ont péri. Deux projectiles ont détruit un bâtiment dans la capitale de Poltava, utilisé par l'Institut militaire des communications, comme le partage le président Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées.

Scholz accueille le critique du Kremlin Kara-Mursa libéré Le chancelier allemand Olaf Scholz accueille Vladimir Kara-Mursa, libéré de la captivité russe, à Berlin. "Je suis impressionné par la ténacité et le courage de Vladimir Kara-Mursa et sa poursuite inébranlable d'un avenir démocratique pour la Russie", déclare Scholz sur la plateforme X. "Nous avons facilité sa libération dans le cadre d'un échange de prisonniers en août, et aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir une conversation approfondie." Kara-Mursa est l'un des plus de 20 individus libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers exceptionnel entre la Russie et divers pays occidentaux en août.

La Russie se prépare à la défense du pont de Kerch L'agence britannique de renseignement prévoit une autre attaque sur le pont de Kerch, reliant la Russie à la Crimée occupée. La Russie a installé des barrières de barges flottantes et immergées, posé des mines marines et installé des générateurs de fumée pour obscurcir la vue sur le pont. Le nombre de systèmes de défense aérienne a également augmenté. De plus, la Russie construit une construction adjacente au pont, qui pourrait être un pont supplémentaire à voie unique ou une barrière pour empêcher les drones ukrainiens explosifs en mer.

Le ministère de la Défense ukrainien présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupes Le ministère de la Défense ukrainien présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupes (VTT) pour les troupes ukrainiennes. Le Khorunzhyi, qui signifie "Porte-drapeau" et était un grade militaire dans les armées cosaques, est en développement depuis longtemps, avec un prototype repéré sur le front en février de l'année dernière. Cette annonce devraitProbablement entraîner le déploiement de nombreux autres exemplaires - un renforcement nécessaire et made in Ukraine pour les besoins en équipement militaire de l'Ukraine.

Critiques pour l'invitation de Putin par la Mongolie L'Estonie et la Lituanie condamnent la Mongolie pour avoir invité le président russe Vladimir Putin. "Le choix du gouvernement mongol d'accueillir chaleureusement Putin au lieu de l'arrêter mine considérablement le Tribunal pénal international et le système juridique international", déclare le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsahkna à Tallinn. "La Mongolie avait une occasion exceptionnelle de contribuer à la fin de l'invasion russe en Ukraine et a choisi de ne pas la saisir." Son homologue lituanien, Gabrielius Landsbergis, qualifie cela d'"inacceptable" que le gouvernement mongol ait ignoré le mandat d'arrêt binding émis par le Tribunal pénal international contre Putin. "C'est un autre exemple du système en train de s'effondrer basé sur le droit international", déclare Landsbergis, selon l'agence BNS à Vilnius.

Le procès du 'espion' français en Russie commence Un travailleur français pour une organisation non gouvernementale suisse passe en procès à Moscou, accusé d'avoir violé la loi russe sur les "agents étrangers". Le tribunal ordonne que Vinatier reste en détention jusqu'au moins février de l'année suivante au début du procès. Vinatier travaillait en tant qu'expert de la Russie et des anciens États soviétiques pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), une organisation non gouvernementale axée sur la résolution des conflits armés par la médiation et la diplomatie discrète. Il a été arrêté à Moscou en juin.

L'Allemagne prévoit de fournir à l'Ukraine six systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires Selon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir à l'Ukraine six systèmes de défense aérienne IRIS-T SLM supplémentaires. Le gouvernement fédéral prévoit également d'acheter six systèmes IRIS-T supplémentaires pour les Forces armées allemandes.

Un hélicoptère Mi-8 russe s'écrase Les médias russes rapportent un autre crash d'un hélicoptère Mi-8 russe. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un "atterrissage difficile" à 85 kilomètres d'Irkoutsk, blessant deux personnes. Les opérations de recherche et de sauvetage sont actuellement en cours. Il y avait six personnes à bord. L'hélicoptère a été signalé manquant après la perte de contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, a rapporté Ria Novosti.

Zelensky : 41 morts et 180 blessés dans l'attaque de Poltava Une frappe de missile russe sur la ville centrale ukrainienne de Poltava fait 41 morts et plus de 180 blessés, selon le président Volodymyr Zelensky. La zone autour d'une école et d'un hôpital voisin a été touchée, et un bâtiment d'institut de communication a été partiellement détruit. "Selon les informations disponibles, l'ennemi a utilisé deux missiles balistiques", a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. "L'écart entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court qu'ils ont surpris les gens qui sortaient de l'abri anti-aérien pendant l'évacuation." On pense que d'autres personnes sont coincées sous les décombres. Les services de secours ont réussi à sauver 25 personnes, dont 11 qui ont été extraites des décombres.

13:12 Révélation : Les États-Unis au bord d'un accord pour fournir des missiles de croisière à longue portée à l'UkraineDes sources affirment que les États-Unis sont sur le point de conclure un accord pour fournir à l'Ukraine des missiles de croisière à longue portée capables d'atteindre des zones éloignées de la Russie. Cependant, les autorités ukrainiennes devront peut-être attendre plusieurs mois de plus pour la livraison en raison de problèmes techniques que les États-Unis doivent résoudre d'abord, selon plusieurs responsables américains. Le plan devrait être annoncé à l'automne. Les armes en question sont des missiles air-sol à longue portée (JASSM), des missiles de croisière air-sol avec des capacités moyennes à longues portées. Ils peuvent être lancés depuis des avions contre des cibles terrestres. La fourniture de JASSM à l'Ukraine pourrait renforcer ses capacités stratégiques et lui donner un avantage contre la Russie.

12:43 La Russie accuse un scientifique de haute trahison pour son travail sur les missiles hypersoniquesUn tribunal russe a condamné un scientifique renommé à 15 ans de travaux forcés pour des accusations de haute trahison, якобы за разглашение секретной информации. C'est la dernière incarcération d'un scientifique accusé d'espionnage. Le scientifique de 57 ans était impliqué dans le développement du projet de missile hypersonique de la Russie, selon les agences de presse russes. Deux de ses associés ont également été reconnus coupables de suspicion de trahison. Au fil des ans, près d'une douzaine de scientifiques de l'Institut de mécanique théorique et appliquée (ITAM) de Novossibirsk qui travaillaient sur cette technologie ont été inculpés de trahison par la Russie. Le scientifique a été arrêté en août 2022. Il fait face à des allégations graves, selon des sources de sécurité.

12:15 Le commerce Russie-Inde a presque doubléAnatoly Popow, vice-président de la Sberbank russe, a informé Reuters que le commerce entre la Russie et l'Inde a presque doublé l'année dernière. Le commerce entre les deux pays a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. Cette augmentation significative est principalement due au fait que l'Inde est devenue un'importante source d'approvisionnement en pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "En 2022, l'intérêt des entreprises russes pour le marché indien a considérablement augmenté, car ce marché est une alternative", a déclaré Popow. "Aujourd'hui, nous ouvrons même des comptes en roupies pour nos clients russes. Nous ne rejetons pas l'idée que la roupie puisse être utilisée non seulement comme méthode de paiement, mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. La Sberbank gère les paiements pour environ 70 % de toutes les exportations russes vers l'Inde.

11:47 Poutine invite la Mongolie au sommet du BRICSLe président russe Vladimir Poutine a accueilli le président mongol Uchnaagiin Chürelsuh lors de sa visite en Mongolie et l'a invité au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de vous voir", a déclaré Poutine aux agences de presse russes lors de la réunion d'Oulan-Bator. La réunion des principales économies émergentes, dirigée par la Russie et la Chine, aura lieu à la fin octobre à Kazan, la capitale de la République du Tatarstan. Poutine a mentionné son désir de discuter de la coopération économique lors de sa visite en Mongolie. Selon les rapports, le projet de gazoduc Power of Siberia 2 que la Russie souhaite construire vers la Chine pourrait être un sujet lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator, car il passera par la Mongolie.

11:22 La Russie renforce sa défense aérienne à BelgorodL'armée russe a déployé des systèmes de défense aérienne supplémentaires dans la région de Belgorod, selon le ministère de la Défense. La région frontalière est depuis longtemps la cible de contre-attaques ukrainiennes.

10:57 L'Ukraine : La Russie cible l'infrastructure ferroviaireDes rapports ukrainiens suggèrent que la Russie a attaqué l'infrastructure ferroviaire dans certaines parties de l'Ukraine pendant la nuit de lundi à mardi. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk, dans l'est central de l'Ukraine, ont été touchées, selon la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Rapport : Des centaines de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés à PokrovskDes centaines de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés par les forces russes dans la région de Donetsk, selon Forbes. Les forces russes ont avancé sur la ville ukrainienne de Pokrovsk, contournant les troupes ukrainiennes qui tiennent la ligne entre le village de Memryk et la rivière Vovcha. Le Centre ukrainien pour la stratégie de défense a averti que si la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder fabriqués en Allemagne ne résistait pas à l'ennemi près d'Ukrainsk, cela pourrait entraîner un encerclement par l'ennemi. Selon les sources, des parties d'au moins quatre brigades ukrainiennes sont apparemment encerclées au sud de Pokrovsk. Les forces ukrainiennes ont peut-être entamé une retraite pour éviter d'être coupées par les forces russes. Cette retraite pourrait potentiellement sauver des bataillons entiers d'ukrainiens à un moment crucial, au coût de l'abandon de 30 miles carrés.

10:02 ISW : La Russie récupère des positions à KurskSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont récemment récupéré des positions perdues à Kursk. Elles ont apparemment pris le contrôle de positions près du village d'Olgovka, l'ISW sous-entendant que les forces ukrainiennes se sont retirées du village. Un blogueur militaire russe rapport également que les troupes ukrainiennes ont fait de légers gains près de Pogrebki et Malaya Loknya (situées au nord-ouest de Sudzha), et que les forces russes ont abandonné leurs positions dans ces settlements pour éviter l'encerclement. Les attaques continues des Ukrainiens sur les ponts pontonniers russes sur la rivière Seim dans la région de Glushkovo se poursuivent.

09:30 La Mongolie accueille Poutine avec honneurs malgré mandat d'arrêt internationalMalgré un mandat d'arrêt international, Vladimir Poutine est accueilli avec les honneurs par la Mongolie, son voisin. Ce n'est pas seulement dû à la position de la Mongolie entre les superpuissances Russie et Chine, comme l'explique le correspondant de ntv Rainer Munz.

09:00 Licenciement du patron d'Ukrenergo suite à l'échec de la protection des installations énergétiques(No translation needed as the title is already in French)

08:22 Révélation de réseaux d'évitement de la conscription en Ukraine

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont révélé plus de 570 réseaux aidant les individus à échapper au service militaire. Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État, a annoncé cela à la télévision ukrainienne, selon "Kyiv Independent". Ces organisations aident les hommes ukrainiens à fuir à l'étranger et fournissent des certificats médicaux faux pour déclarer leur inaptitude au service militaire. Ces services coûtent entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de quitter le pays car ils peuvent être appelés sous les drapeaux. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont découvert plus de 200 réseaux.

07:50 Avancée à Kherson : une 'catastrophe naturelle' pour les Russes

Le dirigeant de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve la réaction de la population russe à l'offensive ukrainienne dans la région de Kherson "intrigante". Les Russes ne considèrent pas l'avancée ukrainienne dans la région de Kherson comme une attaque de l'ennemi, Khodorkovsky a déclaré au "Tagesspiegel" dans une interview. Au lieu de cela, c'est vu comme un type de "catastrophe naturelle". Les gens sont mécontents de la gestion du gouvernement. Les taux d'approbation de Poutine diminuent actuellement.

07:22 Tragédie à Zaporijjia : un enfant de huit ans tué dans une attaque russe

Selon les rapports ukrainiens, deux personnes ont été tuées et deux blessées dans une attaque russe sur la ville de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine. L'attaque a eu lieu hier soir autour de 23 heures, selon Ivan Fedorov, gouverneur de l'oblast de Zaporijjia, sur Telegram. Une femme de 38 ans et un garçon de huit ans ont été tués. Un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont été blessés, la fille étant actuellement en soins intensifs. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, les débris et les éclats ayant également causé des dommages à d'autres bâtiments.

06:58 Site suspect de lancement de la 'superarme' de Poutine : des chercheurs américains affirment

Deux chercheurs américains affirment avoir identifié le site potentiel de lancement du missile 9M370 "Burevestnik" en Russie. Le missile de croisière nucléaire, que Poutine vante comme "invincible" et appelle une "superarme", est connu sous le nom de SSC-X-9 "Skyfall" chez NATO. Selon les chercheurs, qui ont analysé des images fournies par une société de satellites, un projet de construction adjacent à un site de stockage d'ogives nucléaires, situé à environ 475 kilomètres au nord de Moscou, est suspecté d'être le site de lancement du missile Previously secret. Ils ont trouvé neuf plates-formes de lancement en construction. L'emplacement est "destiné à un grand système de fusée stationary, et le seul grand système de fusée stationary que la Russie est actuellement en train de développer est Skyfall", selon le rapport. Ni le ministère de la Défense russe ni l'ambassade à Washington n'ont répondu à une demande de commentaire.

06:30 Raffinerie de pétrole de Moscou partiellement fermée suite à une frappe de drone

La raffinerie de pétrole de Moscou de Gazprom Neft a partiellement arrêté ses opérations suite à un incendie causé par une frappe de drone présumée ukrainienne, selon Reuters, citant des sources non nommées. L'unité Euro+, qui représente environ 50% de la capacité de la raffinerie, a été arrêtée. Les opérations devraient reprendre dans cinq à six jours après la fin des réparations. L'an dernier, la raffinerie de Moscou a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole brut, selon Reuters. L'ampleur des dommages causés à la capacité de raffinage de l'installation reste floue.

05:58 Critique de l'approche occidentale d'un ancien oligarque russe

Le dirigeant de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky critique la manière dont les gouvernements occidentaux gèrent la Russie. "L'Occident commet plusieurs erreurs stratégiques qui prolongent le temps de Poutine au pouvoir", a-t-il déclaré au Tagesspiegel. "L'Occident doit dire qu'il est en guerre contre les décideurs", a déclaré Khodorkovsky, ajoutant qu'il est incorrect de déclarer la Russie elle-même l'ennemi et d'équivaloir les décideurs avec la population. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Khodorkovsky a déclaré : "Si l'Occident avait agi au début de la guerre à part entière en février 2022 comme il le fait maintenant, la guerre serait déjà terminée."

04:13 Zelenskyy : la reprise de la centrale nucléaire de Zaporijjia pourrait être risquée

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy annonce une réunion avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kyiv. La réunion, selon Zelenskyy, aura lieu après la visite de Rafael Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, comme mentionné dans une vidéo sur les réseaux sociaux de Zelenskyy. Malheureusement, à ce stade du conflit, l'Ukraine ne peut pas reprendre le contrôle de la centrale. "À ce stade, je ne vois pas de telles possibilités sur le champ de bataille, et celles qui pourraient exister sont risquées", commente Zelenskyy. Grossi a tweeté plus tôt son intention de se rendre à la centrale pour "continuer à aider et prévenir une catastrophe nucléaire". La centrale, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, est sous le contrôle russe depuis le début de l'invasion de 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement d'attaques sur la centrale.

02:27 Le gouverneur : des missiles russes tuent au moins une personne à DniproDans une frappe de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Dnipro, au moins une personne est tuée et trois autres sont blessées, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, sur Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés lors de l'attaque. Cependant, ces informations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante.

23:55 Zelensky rêve d'une approbation des armes à longue portée, mentionne l'AllemagneSur le front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame à nouveau des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Saporischschya. Zelensky a souligné la nécessité d'autoriser des frappes sur des cibles à l'intérieur de la Russie, ainsi que la fourniture de ces roquettes, en déclarant : "Il ne suffit pas de frapper des cibles à longue portée en Russie, il faut aussi livrer ces roquettes." La région de Saporischschya est partiellement occupée par la Russie, mais pas sa capitale. Ils ont discuté de nouveaux systèmes de défense aérienne du type Patriot, de l'envoi de nouveaux avions de combat du type F-16 par des partenaires, ainsi que de munitions et d'équipements supplémentaires. "Toutes ces mesures sont essentielles pour empêcher la Russie de lancer de nouvelles offensives en Ukraine", a déclaré Zelensky. Il a fait référence au soutien des armes à longue portée et a mentionné des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Kyiv affiche aujourd'hui un point de vue plus optimiste. Les détails ne sont pas fournis.

22:13 Kyiv critique la Mongolie pour son aide à Poutine, menace de conséquencesL'Ukraine critique le gouvernement mongol pour son aide au président russe Vladimir Poutine et réclame des conséquences. La Mongolie a facilité la venue de Poutine, qui est recherché pour des crimes de guerre en Ukraine, a déclaré Heorhiy Tychyj, porte-parole du ministère des Affaires étrangères à Kyiv. Cela fait de la Mongolie un complice des "crimes de guerre" de Poutine. Poutine est arrivé aujourd'hui dans la capitale mongole. "Nous allons travailler avec nos partenaires pour nous assurer que cela a des conséquences pour Oulan-Bator", a annoncé Tychyj. "L failure du gouvernement mongol à exécuter le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Poutine est un coup dur pour la CPI et le système de justice pénale internationale", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

21:59 Malgré un mandat d'arrêt international, Poutine accueilli en MongolieLe président russe Vladimir Poutine a été accueilli en Mongolie malgré un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI). Le gouvernement ukrainien a ensuite annoncé son intention de travailler avec ses partenaires pour imposer "des conséquences" à la Mongolie. La CPI a émis un mandat d'arrêt contre Poutine pour des allégations de déportation illégale d'enfants ukrainiens pendant le conflit en Ukraine depuis février 2022. L'Ukraine, l'Occident et les défenseurs des droits de l'homme réclament son exécution. Poutine a été accueilli par une garde d'honneur à l'aéroport d'Oulan-Bator aujourd'hui. Le but de sa visite est de célébrer le 85e anniversaire de la victoire des forces soviétiques et mongoles sur le Japon. Une rencontre entre Poutine et le président mongol Uchnaa Khurelsukh est prévue.

