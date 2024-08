- Plusieurs manifestations ont éclaté pendant le week-end des élections <unk>, les forces de l'ordre patrouillent activement

Les flics de Thuringe ont fort à faire avec l'élection régionale à venir. Plusieurs villes ont programmé des rassemblements et des manifestations, selon l'annonce du quartier général de la police de l'État. En outre, les partis politiques organiseront leurs fêtes électorales le dimanche. L'accent sera mis sur Erfurt, mais des manifestations sont également attendues à Jena et à Weimar. Près de 600 officiers seront déployés les deux jours.

Le dimanche verra plusieurs manifestations autour du parlement de l'État de l'après-midi à tard dans la soirée. Étant donné que le parlement servira également de lieu de travail pour des centaines de journalistes ce jour-là, il sera sécurisé avec des barrières. Les résidents et les riverains doivent s'attendre à des limitations.

Plusieurs manifestations sont déjà prévues pour le samedi dans le centre-ville d'Erfurt. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) de droite rassemble ses partisans pour la dernière poussée électorale, et une contre-manifestation contre l'événement de l'AfD a été annoncée. Selon la police, jusqu'à 5 000 personnes sont attendues. Des restrictions de circulation et des perturbations du transport public sont probables. La situation est décrite comme "fluide".

Pour l'instant, la police n'a aucun indice d'une menace spécifique liée à l'élection régionale. Cependant, il n'est pas exclu que des perturbations, y compris des actes potentiellement criminels, se produisent conformément aux manifestations et événements enregistrés. Ceux-ci seront gérés de manière efficace. La police se considère comme une protectrice impartiale du droit de manifester.

En raison de l'utilisation importante des espaces publics pour les manifestations et les célébrations politiques, des restrictions de circulation et des perturbations du transport public sont attendues. Avec l'utilisation importante de barrières autour du parlement de l'État, les résidents et les riverains doivent être préparés aux limitations.

Lire aussi: