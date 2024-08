Plusieurs individus meurent à cause d'un typhon au Japon.

Cette année, le typhon le plus intense, baptisé "Shanshan", cause des ravages au Japon avec des pluies torrentielles et des rafales de vent massives. Malheureusement, au moins quatre personnes ont perdu la vie, et une enquête est en cours pour une autre mort suspecte. On s'attend à deux autres décès et deux personnes sont portées disparues.

Les autorités ont rapporté que huit personnes ont subi des blessures graves, tandis que 70 autres ont subi des blessures légères. La plupart des blessures sont attribuables aux fenêtres brisées en raison de la violence du typhon. Après avoir touché terre sur l'île méridionale de Kyushu jeudi, "Shanshan" a apporté des vents atteignant 252 kilomètres par heure, ce qui en fait le typhon le plus fort au Japon cette année et l'un des plus forts de l'histoire récente. Les dommages comprennent environ 200 bâtiments endommagés.

Les autorités locales ont émis le niveau d'alerte le plus élevé dans plusieurs régions, exhortant plus de cinq millions d'habitants à évacuer. Le nombre exact de résidents ayant suivi cette recommandation reste incertain. Jusqu'à 250 000 ménages ont connu des pannes de courant. L'Agence météorologique du Japon a mis en garde contre des glissements de terrain possibles à Kyushu et sur l'île principale de Honshu, la prochaine destination projetée du typhon.

Dans la nuit, plusieurs routes menant à Kyushu étaient complètement ou partiellement bloquées, selon les médias locaux. Plus tôt dans la journée, de nombreux vols ont été annulés et les services de train ont été suspendus sur certains itinéraires.

La Commission a entamé une enquête sur la solidité des bâtiments touchés par le typhon "Shanshan", en raison de préoccupations concernant d'éventuelles effondrances. Après les ravages causés par le typhon, la Commission a également suggéré de renforcer les préparatifs et les protocoles d'évacuation pour les tempêtes au Japon.

