- Plusieurs incidents en Bavière ayant entraîné plusieurs morts et blessés.

Week-end mouvementé dans l'État libre. Six personnes ont perdu la vie depuis vendredi. Plus de vingt individus, y compris des enfants, ont été blessés, de nombreux souffrant de blessures graves. Trois personnes ont péri dans des accidents de bateau et lors de l'exploration des montagnes.

Un homme de 57 ans a trouvé la mort à Munich samedi. Après avoir fait basculer sa décapotable, il a quitté ce monde sur les lieux. Son compagnon de 19 ans a été transporté à l'hôpital avec une commotion cérébrale et quelques ecchymoses. Dans la même ville, une femme de 90 ans a subi de graves blessures après avoir heurté un van. Le conducteur du van tentait reportedly de se garer en marche arrière, là où la femme âgée attendait de traverser la rue.

Un homme de 71 ans a perdu la vie dans une collision frontale sur l'autoroute B300 près de Schrobenhausen en Haute-Bavière samedi. Deux passagers ont subi des blessures graves et ont été évacués par hélicoptère à l'hôpital. Deux autres personnes ont subi des blessures légères. La tragédie s'est produite lorsqu'un homme de 59 ans a prétendument dévié sur la voie de gauche et a heurté le véhicule de l'homme âgé. Un autre véhicule a ensuite percuté les débris.

L'autoroute A93 a été le théâtre d'un décès et de quatre individus au bord de la vie après des accidents. Dans le Haut-Palatinat vendredi, un conducteur de 66 ans est décédé dans un accident sur l'autoroute A93. Trois passagers dans sa voiture étaient au bord de la mort. La voiture a prétendument quitté la route pour des raisons inconnues, a quitté l'asphalte, a roulé dans un champ et s'est renversée.

Un autre accident dimanche sur l'A93 a mis cinq occupants d'une voiture dans un état critique. Le véhicule a prétendument fait plusieurs tonneaux sur une sortie près de Nabburg (district de Schwandorf) après que le conducteur de 53 ans ait prétendument pris la sortie à une vitesse trop élevée. Le passager de 18 ans est resté dans un état critique, selon la police.

Deux motards ont trouvé la mort pendant le week-end en Souabe et en Haute-Bavière. À Aichach-Friedberg, un motard de 66 ans a heurté un tracteur. Malgré avoir la priorité, le conducteur du tracteur a prétendument tourné sur une route sans remarquer le motard qui approchait.

Dans le district de Haute-Bavière de Weilheim-Schongau, un autre motard a perdu la vie après avoir heurté une voiture qui s'était arrêtée pour faire un demi-tour. Le motard de 68 ans n'a pas remarqué le véhicule qui freinait et a heurté son côté. Un troisième motard a subi de graves blessures à Wittelshofen (district d'Ansbach). Il n'aurait prétendument pas remarqué une voiture arrivant à un intersection.

Un cycliste de 57 ans a prétendument fait une chute en rentrant chez lui après un concert à Rednitzhembach (district de Roth). Incapable de rentrer chez lui, sa femme a signalé sa disparition le même soir. Le lendemain matin, un témoin a découvert son corps sans vie. La cause de l'accident est restée inconnue, selon la police.

Trois enfants ont subi des blessures pendant le week-end. Dans le district d'Augsbourg, un enfant de trois ans a subi de graves blessures dans un incendie de véhicule. Le véhicule de la famille a pris feu pendant leur voyage, près d'Adelsried, selon les autorités. Le conducteur de 47 ans a d'abord tenté d'arrêter le véhicule, mais dans sa tentative de sauver sa fille de trois ans, la voiture a roulé dans un fossé.

Dans le district d'Unterallgäu, deux enfants âgés de 10 et 11 ans ont subi de graves blessures. En roulant en voiture avec leur oncle et leur tante, le véhicule a prétendument quitté la route et heurté un arbre. Les deux adultes et les enfants ont également subi de graves blessures.

Deux décès sont survenus en dehors des routes pendant le week-end. Un alpiniste de 50 ans est tombé sur plus de 100 mètres de terrain rocheux à l'Alpspitze à Garmisch-Partenkirchen. Les secouristes ont confirmé son décès sur les lieux.

Deux autres personnes ont perdu la vie dans des accidents de bateau sur le lac de Constance. Un homme de 29 ans, louant un bateau à moteur à Lindau, a tenté de nager vers Bregenz, mais a rencontré des difficultés. Les autorités hospitalières ont ultérieurement déclaré sa mort. Près de Langenargen en Bade-Wurtemberg, un homme est entré en contact avec l'hélice d'un bateau à moteur lors d'une sortie récréative, succombant à ses blessures.

