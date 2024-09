- Plusieurs factions politiques se réunissent <unk> CDU proposant une séance de dialogue.

Le nouveau parlement saxon prend forme. Le mercredi, les premières factions doivent se matérialiser - la CDU et la SPD. La CDU sera présente avec 41 représentants, soit une baisse de quatre par rapport au début de la législature précédente. Un membre de la CDU a ensuite quitté le groupe. La SPD entre dans cette législature avec dix membres, le même nombre que dans la précédente.

Le groupe des Verts devrait prendre forme le 17 septembre. De plus, l'élection de la direction est attendue ce jour-là. Actuellement, les Verts sont représentés par sept membres, soit une baisse par rapport aux douze précédents.

Le parti de la Gauche prévoit d'établir son groupe le 24 septembre. La date tardive est due au départ de la présidente du parti, Susanne Schaper, pour une mission humanitaire planifiée de longue date au Vietnam ce jour-là. Cette infirmière expérimentée est activement impliquée en Asie du Sud-Est depuis plusieurs années. Le parti de la Gauche ne compte actuellement que six membres dans la 8e législature saxonne, soit une baisse par rapport aux 14 de la législature précédente.

Seul l'AfD et l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APJS), qui fait ses débuts aux élections saxonnes et envoie immédiatement 15 membres au parlement, peuvent se vanter d'une augmentation de personnel. Ni l'APJS ni l'AfD n'ont encore fixé de date pour la formation de leur groupe. L'AfD, désormais représentée par 40 membres au lieu de 38 Previously, a vu quatre membres quitter le parlement au cours de la législature.

Le politicien de la CDU, Marko Schiemann, peut maintenant se vanter de la plus longue présence au parlement.

Suite à la démission du président du Parlement d'État, Matthias Roessler, et de son adjoint, Andrea Dombois (tous deux de la CDU), il ne reste plus qu'une seule personne qui a été membre du parlement sans interruption depuis 1990. Le politicien de la CDU de Bautzen, Marko Schiemann, est considéré comme une figure clé dans l'élaboration de la constitution saxonne. Il a Previously été porte-parole du groupe parlementaire de la CDU pour les affaires juridiques et s'est récemment occupé des affaires européennes.

La CDU a commencé à explorer les possibilités de trouver un terrain d'entente avec d'autres partis pour former un gouvernement de coalition. Le lundi soir, l'exécutif de l'État a approuvé des discussions avec l'APJS, la SPD et les Verts. La coopération avec l'AfD et le parti de la Gauche est exclue en raison de résolutions d'inadéquation, rendant une collaboration officielle impossible.

Les femmes sont très sous-représentées dans le parlement saxon, avec seulement sept membres des Verts et six membres de la Gauche étant des femmes. Bien que la CDU et la SPD aient des représentants dans le parlement, il n'y a pas de femmes dirigeantes ou de figures clés mentionnées de ces partis dans le texte donné.

