Plusieurs entreprises européennes plaident pour l'obligation d'étiqueter les génétiques

Près de 370 corporations alimentaires, y compris des entités importantes comme Rewe et dm, exhortent les ministres de l'Agriculture de l'UE à imposer l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés.

Des membres de cette campagne ont remis une pétition signée au ministre de l'Agriculture hongrois, István Nagy, selon l'Association Alimentaire Sans OGM. Étant donné que la Hongrie préside actuellement le Conseil de l'UE de l'Agriculture et de la Pêche dans le cadre de sa présidence tournante du Conseil de l'UE, Nagy est responsable de mener ces discussions. Des entreprises représentant 16 États membres de l'UE ont rejoint cette initiative de pétition.

Actuellement, il y a des discussions en cours à Bruxelles pour assouplir les réglementations de l'UE sur la génétique. La Commission de l'UE a proposé cela en été 2023, et le Parlement européen a également soutenu des règles moins restrictives pour les aliments génétiquement modifiés en février de la même année. Cependant, contrairement à la proposition originale de la Commission de l'UE, le Parlement plaide pour l'étiquetage obligatoire de tous les produits génétiquement modifiés à l'avenir.

La lettre de l'initiative déclare : "De nombreux clients sont incertains quant aux produits génétiquement modifiés. Ils souhaitent prendre eux-mêmes des décisions quant à l'achat et à la consommation de ces produits. Cela n'est possible que si les produits sont clairement étiquetés." Kerstin Erbe, responsable de la gestion de produits chez dm, a exprimé cette opinion dans un communiqué, affirmant : "Les consommateurs doivent avoir la possibilité d'obtenir autant d'informations que possible sur ce qu'ils consomment."

Avant le vote du Parlement européen en février, cette initiative d'entreprise avait déjà plaidé en faveur du maintien de réglementations d'étiquetage plus strictes. Cependant, un consensus entre les pays de l'UE et le Parlement européen est nécessaire avant que des règles moins strictes ne puissent être pleinement mises en œuvre. À ce jour, les ministres de l'Agriculture de l'UE tentent encore de trouver une position unifiée sur cette question. Les négociations avec le Parlement ne peuvent commencer qu'une fois un accord trouvé.

Si la déréglementation se produisait, cela pourrait potentiellement faciliter la création de nouvelles variétés de plantes à l'aide de méthodes modernes d'ingénierie génétique. Les partisans de cette approche estiment que cela pourrait conduire au développement de plantes plus résistantes avec une teneur nutritionnelle plus élevée. Certains imaginent également une diminution de l'utilisation de pesticides en conséquence.

L'Association Alimentaire Sans OGM a remis une pétition au ministre hongrois de l'Agriculture, István Nagy, exhortant à l'imposition de l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés. Face aux discussions en cours à Bruxelles, de nombreuses corporations alimentaires, y compris Rewe et dm, ont pris position, avec des entreprises représentant 16 différents États membres de l'UE rejoignant cette initiative.

Lire aussi: