- Plusieurs écoles sont confrontées à de nouvelles menaces d'engins explosifs

Ce matin, de nombreuses écoles en Thuringe ont reçu des alertes à la bombe. Selon un représentant du quartier général de la police de l'État, au moins deux établissements à Erfurt, un autre à Gräfenroda (région de l'Ilm), un à Gera et un à Jena ont été touchés. D'autres écoles pourraient être ajoutées à la liste. Le mode de transmission de ces alertes n'a pas encore été révélé. Des informations supplémentaires sur les mesures de précaution seront communiquées prochainement.

Au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreux incidents d'alertes à la bombe dans les écoles de Thuringe. Il y a environ une semaine, un total de 13 écoles ont reçu ces menaces par courrier électronique. Après des inspections de la police, toutes les écoles concernées ont été déclarées sûres.

Les alertes à la bombe ont causé de l'incertitude et des perturbations parmi les étudiants et le personnel de ces écoles de Thuringe. Malgré l'enquête en cours, les parents sont priés de venir chercher leurs enfants plus tôt à l'école par mesure de précaution.

Lire aussi: