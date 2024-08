- Plusieurs centaines de personnes marchent à travers Berlin pour une parade de chanvre.

Des centaines de personnes se sont réunies lors du défilé du cannabis de cette année à Berlin, réclamant une légalisation plus poussée de la drogue. Au début de la marche l'après-midi, la police a compté environ 650 participants. L'atmosphère était animée et paisible.

Sous la bannière "Légalisation, mais bien faite !", le rassemblement d'ouverture a commencé à Alexanderplatz. De nombreux manifestants fumaient des joints : depuis la légalisation partielle du cannabis cette année, la drogue peut être consommée publiquement dans certaines conditions à partir de 18 ans.

Le 28ème défilé du cannabis s'est principalement concentré sur la loi sur le cannabis entrée en vigueur en avril, que les organisateurs du défilé ont critiquée comme "insuffisante".

Ils réclament, par exemple, la mise en œuvre de la fameuse "Pillar 2" de la loi. Cette dernière prévoit l'établissement de projets modèles pour la distribution de cannabis dans des magasins spécialisés. Cela n'est pour l'instant possible que dans les célèbres "clubs de cannabis", où les consommateurs doivent être membres.

Depuis le 1er avril de cette année, la possession de certaines quantités de cannabis, la culture privée et la consommation publique sont autorisées dans certaines conditions pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans tout le pays.

Il n'est pas permis de porter plus de 25 grammes en public, ni de garder plus de 50 grammes chez soi. Trois plants sont autorisés dans l'espace de vie. Les violations peuvent être punies d'une amende élevée.

"La Communauté" des défenseurs du cannabis s'est réunie à Alexanderplatz pour le rassemblement d'ouverture, appelant à la mise en œuvre complète de la loi sur le cannabis. Ils soutiennent fortement l'établissement de projets modèles pour la distribution de cannabis dans des magasins spécialisés, un aspect clé de la fameuse "Pillar 2" de la loi.

Lire aussi: