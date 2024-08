- Plusieurs cas de fièvre catarrhale du mouton, dépassant 1 000, ont été documentés dans tout le pays.

La maladie hautement contagieuse de la langue bleue (BTV-3) se propage rapidement dans toute l'Allemagne, selon le ministère de l'Agriculture de Basse-Saxe. Le premier cas en Basse-Saxe a été identifié dans le district d'Ammerland le 25 octobre 2023, avec un total de 1 005 cas signalés dans le système d'information sur les maladies animales de Basse-Saxe jusqu'au 16 août. La maladie a maintenant atteint toutes les régions de l'Allemagne. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est l'État fédéral le plus touché avec 2 005 cas depuis 2023, suivi de près par la Basse-Saxe avec 905 cas.

Dans les cas graves, l'infection peut entraîner la mort des animaux atteints. Cependant, le virus ne représente pas une menace pour la santé humaine. Selon les communiqués officiels, la manipulation des animaux, la consommation de viande ou de produits laitiers, ou encore le lait ne pose pas de problème. Les alpagas, les lamas, les cerfs et les chevreuils peuvent également contracter la maladie.

Compte tenu du taux d'infection intense et évolutif, Miriam Staudte, ministre de l'Agriculture de Basse-Saxe, a exhorté les propriétaires d'animaux à faire vacciner leurs animaux, déclarant à l'agence de presse dpa : "La vaccination offre une excellente protection contre la maladie et épargne aux animaux des souffrances inutiles. Le coût relativement modique de la vaccination est insignifiant par rapport aux pertes financières que causerait une épidémie."

La maladie de la langue bleue est transmise par un type spécifique de mouche piqueuse du sang, souvent appelée moustique. Les conditions climatiques récentes chaudes et humides ont entraîné une augmentation de l'activité de ces insectes. "La maladie persistera tant que le temps restera chaud", prévient Wendelin Schmucker, président de l'Association allemande de sélection ovine.

Schmucker critique le fait que le Fonds pour les maladies animales ne subventionne la vaccination qu'à hauteur de trois euros par vaccination. Si un vétérinaire facture onze euros pour la vaccination, cela représenterait 11 000 euros d'un coup pour 1 000 brebis. De plus, le Fonds pour les maladies animales prévoit d'augmenter les contributions des détenteurs à l'avenir.

Schmucker craint que la maladie de la langue bleue ne conduise à des fermetures d'exploitation. Cette épidémie affecte les éleveurs d'animaux d'élevage en pâturage qui sont également confrontés à des pertes dues à la propagation des loups. Il est également difficile sur le plan émotionnel de voir ses propres animaux souffrir.

Les symptômes incluent l'inflammation des muqueuses et le décollement chez les bovins. Chez les moutons, la fièvre, la léthargie et la séparation du troupeau s'ajoutent. Un gonflement des muqueuses buccales et la formation de mousse devant la bouche peuvent se produire.

La langue et le cou peuvent gonfler, et la langue peut sortir de la bouche. Le nom de la maladie vient du fait que les langues des animaux infectés peuvent parfois devenir bleues. Le service de contrôle des maladies animales de l'Office de protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire propose également des informations sur la maladie sur Internet.

Selon un porte-parole du ministère de l'Agriculture, le nord-ouest de la Basse-Saxe est particulièrement touché. L'actuelle épidémie a débuté aux Pays-Bas.

Aucun cas n'a été signalé en Basse-Saxe pendant des années. Une épidémie a eu lieu de 2006 à 2009. En 2007, un pic de 1 240 cas a été enregistré dans tout le pays en octobre, et maintenant,

