- Plusieurs blessés dans un accident dans une usine de nouilles de Giesaer

Un accident à l'usine de pâtes de Riesa a laissé plusieurs personnes blessées. Selon les informations actuelles, de l'acide hydrocyanique toxique s'est échappé lors d'une opération de lutte antiparasitaire de routine, comme l'a rapporté le centre de contrôle d'urgence compétent à notre demande. Six personnes ont été transportées à l'hôpital. La gravité de leurs blessures n'est pas encore connue.

Les pompiers et les services d'urgence ont été déployés avec plus de 30 véhicules et deux hélicoptères, y compris des spécialistes des substances dangereuses. L'entreprise n'était initially pas disponible pour un commentaire. Plusieurs médias avaient précédemment rapporté l'incident dans l'après-midi.

L'incident à l'usine de pâtes de Riesa a nécessité un appel immédiat au centre de contrôle d'urgence. À la suite de la fuite toxique, la situation a été classée comme une urgence.

Lire aussi: