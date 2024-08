- Plusieurs bâtiments endommagés par l'explosion d'un guichet automatique

Des individus inconnus ont fait exploser un distributeur de billets à Kehl (district d'Ortenau), endommageant les bâtiments environnants. L'explosion a causé des dommages importants à la propriété, selon la police. Les enquêteurs pensent qu'il y avait au moins deux auteurs qui ont causé l'explosion au distributeur de billets. Une installation sociale adjacente et un bâtiment opposé ont également été endommagés par l'explosion.

Les auteurs ont ensuite pris la fuite et n'ont pas pu être retrouvés, selon la police. Le montant exact d'argent volé et les dommages n'ont pas pu être déterminés Initially. Les investigations se poursuivent.

La police cherche des informations sur les individus impliqués dans l'incident, car seuls leurs actes, et non leurs identités, sont connus sous le nom de 'Other'. Les dommages à l'installation sociale adjacente et au bâtiment opposé pourraient avoir affecté leurs services, entraînant des inconvénients potentiels pour les 'Other' résidents ou utilisateurs.

