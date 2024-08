En suivant des processus instructifs, en affine ses compétences ou en acquérant de nouveaux domaines d'expertise. - Plusieurs Azubis travaillent des heures supplémentaires.

Une majorité des quelque 1,2 million d'apprentis travaillent souvent des heures supplémentaires, certains allant même jusqu'à travailler plus de 20 heures par semaine, selon une enquête de la Confédération allemande des syndicats (DGB). L'enquête, menée sur plus de 10 000 apprentis dans les 25 métiers les plus courants, a été publiée dans un rapport annuel.

Le rapport a révélé que près de 70 % des apprentis étaient satisfaits de leur formation. Cependant, il y avait de grandes disparités entre les métiers. L'enquête a également mis en évidence un nombre croissant d'apprentis signalant des tâches non liées à leur formation.

Les apprentis cuisiniers travaillent en moyenne 6,1 heures supplémentaires par semaine

Un tiers des apprentis (34,5 %) travaillent régulièrement plus d'heures - une augmentation significative par rapport aux années précédentes, selon la DGB. Les apprentis cuisiniers travaillent en moyenne 6,1 heures supplémentaires par semaine, suivis de près par les apprentis hôteliers (5,6 heures). La moyenne pour tous les métiers était d'environ 3,6 heures supplémentaires par semaine. Certains apprentis ont même déclaré travailler régulièrement plus de 20 heures supplémentaires par semaine. Près d'un apprentis sur dix n'ont pas été indemnisés ou n'ont pas eu de temps libre pour les heures supplémentaires. La DGB a condamné cela comme une violation claire de la loi sur la formation professionnelle.

Différences de salaire significatives

En moyenne, les apprentis ont déclaré gagner 965 euros par mois sur toutes les années de formation, avec 1 035 euros en troisième année de formation. Cependant, il y avait des écarts : les futurs employés de banque (1 243 euros), les mécaniciens industriels (1 174 euros) ou les employés des impôts (1 163 euros) gagnaient significativement plus en troisième année de formation que, par exemple, les apprentis coiffeurs (830 euros).

Le rapport a noté une tendance positive, avec une augmentation à la baisse de l'échelle de salaire par rapport à l'année précédente. "Cela pourrait suggérer que le salaire minimum de formation introduit en 2020 a un impact", a suggéré le rapport. Cela a également été indiqué par l'écartement des écarts de salaire entre les métiers ces dernières années. Le salaire minimum de formation sert de salaire minimum pour les apprentis et est ajusté annuellement à l'évolution moyenne de tous les salaires de formation.

La satisfaction des apprentis varie selon le métier

La satisfaction des apprentis avec leur formation dépend heavily de leur métier choisi. 82 % des futurs mécaniciens industriels ont déclaré être satisfaits ou très satisfaits, suivis des employés industriels et bancaires (80 et 79 %) et des ingénieurs en mecatronique (78 %). Les futurs spécialistes de la logistique du magasin (61 %), les spécialistes hôteliers (60 %) et les assistants médicaux-dentaires, dont seuls 59 % ont déclaré être satisfaits de leur formation, sont au bas de l'échelle.

Faire la vaisselle et nettoyer

La DGB a critiqué le fait que plus d'un répondant sur six (15,3 %) a déclaré devoir faire régulièrement ou souvent des choses non liées à leur métier. C'était un record. Des exemples comprenaient "faire la vaisselle" ou "nettoyer dans l'entreprise". 56 % l'ont fait parfois ou rarement, et seulement 29 % jamais, ont été invités à faire de telles "tâches non liées au métier". Ces tâches n'étaient pas comprises dans le métier, a déclaré la DGB. "Si elles continuent de se produire et que les contenus centraux du métier ne sont pas transmis, elles mettent même en danger la réussite de la formation pour les jeunes."

