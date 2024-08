- Plusieurs accidents en montagne ce week-end - blessés et morts

Randonnée et Escalade dans les Alpes bavaroises

Au moins trois personnes sont décédées lors de randonnées et d'escalades dans les Alpes bavaroises ce week-end. Un homme de 60 ans a également été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Un garçon de 13 ans s'en est sorti avec une frayeur et des blessures légères : un hélicoptère de sauvetage a sorti le garçon d'une rivière après qu'il ait été entraîné par le courant.

Amis séparés en raison du temps : un homme de 23 ans chute et décède

Un homme de 23 ans d'Erlangen est décédé en tentant de traverser le Watzmann dans les Alpes de Berchtesgaden. Il et un ami avaient prévu de grimper la montagne jeudi, mais ils se sont séparés en raison de conditions météorologiques défavorables. L'ami voulait abandonner la traversée, mais l'homme de 23 ans a continué avec un groupe de grimpeurs inconnus. Lorsque l'homme de 23 ans ne pouvait être joint et ne répondait pas, son ami a signalé sa disparition samedi soir. Dimanche, les équipes de sauvetage ont trouvé le corps du jeune homme. On pense qu'il est tombé dans la zone du pic central du Watzmann. La police recherche des témoins.

Homme de Munich chute de 150 mètres et décède

Un homme de 32 ans de Munich est tombé d'environ 150 mètres et est décédé lors d'une randonnée dans les Préalpes bavaroises dimanche après-midi. Selon la police, il a trébuché sur des câbles en acier lors de la descente du Brecherspitz près de Schliersee et est tombé sur la pente sud escarpée. Il était avec six amis à ce moment-là et est décédé sur le coup.

Samedi, un homme de 65 ans de Basse-Bavière s'est effondré et est décédé au Hochstaufen dans la région de Berchtesgaden. La Croix-Rouge bavaroise (BRK) a rapporté qu'il s'est probablement effondré en raison d'une maladie aiguë, plutôt que de tomber. Les tentatives de le ranimer par des randonneurs et un médecin ont échoué.

Grimpeur chute avec des rochers brisés

Plus tôt, un homme de 60 ans a été blessé lorsqu'il est tombé de plusieurs mètres en grimpant la voie Sternschnuppe au Feuerhörndl sur le côté nord-ouest de la Reiteralpe. L'homme de Salzbourg a été heurté par un rocher brisé sur son pied et sa jambe inférieure et a été transporté dans une clinique pour traitement.

Vendredi après-midi, un garçon de 13 ans a été entraîné par le courant de la Weißach près des cascades de Buchenegger à Oberstaufen dans l'Allgäu. Il s'est retrouvé coincé entre un arbre et un rocher dans une section étroite de la rivière et a dû être sauvé par hélicoptère. Il a subi des blessures légères uniquement.

