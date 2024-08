- Plus lumineux et plus moderne: réhabilitation des gares sur la Riedbahn

Sur le parvis de la gare, seuls les vestiges répertoriés de la marquise sont encore debout. Actuellement, de nouvelles mosaïques en céramique sont installées dans le passage inférieur de la gare de Groß-Gerau-Dornberg. Le long de la ligne Riedbahn actuellement fermée entre Francfort et Mannheim, les 20 gares doivent être rénovées.

Les cinq gares en Bade-Wurtemberg et 15 en Hesse seront modernisées, rendues plus accueillantes et confortables pour les voyageurs et les usagers, a déclaré Sandra Schreiner, responsable du design régional des 20 arrêts chez Deutsche Bahn. Le concept des travaux de rénovation a été récemment présenté à Groß-Gerau, en Hesse.

Plus de confort et de sécurité

La rénovation est actuellement en cours là-bas. Plus de confort, de durabilité, de sécurité et de propreté sont les objectifs, selon Schreiner. Le concept devrait être mis en œuvre ultérieurement sur l'ensemble des 41 lignes actuellement en rénovation générale, comme la Riedbahn.

Des systèmes d'orientation nouveaux, des passages inférieurs lumineux avec des mosaïques en céramique représentant des motifs locaux et un nouvel éclairage sont prévus pour les bâtiments de la gare. Certaines gares recevront de nouvelles rampes et ascenseurs pour un accès sans obstacle. Les carreaux faciles à nettoyer sont également censés décourager le vandalisme.

Des stations de réparation de vélos sont également prévues

Des stations de réparation de vélos, où les voyageurs peuvent réparer leur vélo à l'aide d'outils fournis, sont également prévues, a déclaré l'ingénieur de projet Nadeshda Schirmer. Les travaux à Groß-Gerau devraient être largement terminés d'ici mi-novembre, permettant aux inspecteurs d'approuver la rénovation et de rendre la gare utilisable avec une moyenne d'environ 4 100 passagers par semaine jusqu'à la reprise du trafic ferroviaire.

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) prévoit de visiter le chantier et le trafic de remplacement mardi. Lorsque les travaux ont officiellement commencé, le PDG de Deutsche Bahn Richard Lutz a déclaré au sujet de l'infrastructure : "C'est trop bondé, c'est trop vieux, et donc trop sujet aux perturbations."

Projet phare commencé mi-juillet

La ligne a été fermée mi-juillet. Du matériel de construction circule maintenant entre Francfort et Mannheim à la place des trains. Les travaux doivent être terminés mi-décembre. Deutsche Bahn met en œuvre pour la première fois un nouveau concept de modernisation pour régler dans un processus accéléré le retard d'entretien de plusieurs décennies. La Riedbahn est la première des 41 lignes à être rénovée de manière approfondie d'ici 2031.

Un budget total de 1,3 milliard d'euros est actuellement prévu pour cette section de la ligne, y compris la modernisation des gares. La ligne entre Francfort et Mannheim est l'un des corridors les plus fréquentés d'Allemagne et est considérée comme particulièrement sujette aux perturbations.

Le trafic régional est actuellement remplacé par des bus. Environ 150 bus de remplacement sont en service. Le trafic longue distance et marchandises est rerouté via des lignes parallèles. During the general renovation, not only the stations but also 117 kilometers of track, 152 switches, 15 kilometers of noise protection, 230,000 sleepers, and 380,000 tons of ballast will be tackled.

