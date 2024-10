Plus d'une centaine d'éléphants sauvés se libèrent lors d'inondations soudaines dans un célèbre sanctuaire du nord de la Thaïlande.

Vidéos et photos de l'Asile des Éléphants situé près de la ville de Chiang Mai montrent de nombreux éléphants traversant des eaux jusqu'à la taille pour chercher refuge sur des terrains plus élevés.

"C'était notre plus grande opération de sauvetage jusqu'à présent pour assurer leur sécurité. L'eau a commencé à monter rapidement", a déclaré Saengduean "Lek" Chailert, fondatrice de l'Asile des Éléphants, à CNN, décrivant les inondations comme les plus dévastatrices que le sanctuaire ait jamais connues.

Les images montrent des membres du personnel du parc, appelés mahouts, qui travaillent avec les éléphants, les encourageant avec des cris de "Allez, continuez" tout en guidant les massifs pachydermes hors de leurs enclos et à travers les eaux de crue enflées.

Malgré le fait que de nombreux animaux aient cherché refuge sur une montagne voisine jeudi soir, Saengduean a indiqué que le danger était loin d'être terminé vendredi matin.

"Il y a encore des animaux que nous n'avons pas pu évacuer hier. Treize éléphants adultes restent piégés dans leurs quartiers. Ils sont effrayés", a indiqué Saengduean.

Le nord de la Thaïlande a été touché par de graves inondations et des glissements de terrain en raison des fortes précipitations causées par le typhon Yagi, le plus puissant de l'année en Asie, qui a fait de nombreuses victimes en traversant la région mi-septembre.

Les autorités de Chiang Mai, une destination touristique populaire en Thaïlande, ont émis des avertissements concernant les inondations potentielles en raison de la montée des niveaux d'eau de la rivière Ping, qui traverse la ville.

Les difficiles conditions d'inondation autour du sanctuaire et la montée des niveaux d'eau ont incité la fondatrice du sanctuaire à prévoir une nouvelle évacuation des animaux.

"La situation s'est détériorée depuis hier", a-t-elle indiqué, en déclarant avoir demandé de l'aide urgente aux autorités thaïlandaises.

Un objectif prioritaire est d'obtenir des bateaux pour les mahouts afin qu'ils restent proches des éléphants restants au sanctuaire, en lestenant calmes, a-t-elle ajouté.

"We urgently require volunteers and animal enclosures as we must relocate the animals to the mountains due to the roads being completely impassable in both directions," the sanctuary stated online.

Environ 30 volontaires étrangers sont également bloqués au sanctuaire, dont cinq Américains, certains ayant aidé au parc pendant plusieurs semaines, a mentionné Saengduean.

Les éléphants sont évacués d'un sanctuaire du nord de la Thaïlande en raison d'inondations intenses. L'Asile des Éléphants est un centre de sauvetage et de réhabilitation des éléphants dans la campagne de Chiang Mai qui a sauvé plus de 200 éléphants des industries du tourisme et de l'exploitation forestière depuis les années 1990. Il propose également des visites et des possibilités de bénévolat pour les visiteurs qui souhaitent observer les animaux ou participer à des efforts de conservation.

De nombreux éléphants sont atteints de cécité ou de blessures physiques, ce qui a entravé leur capacité à fuir et compliqué le processus d'évacuation.

"Among the evacuated animals, there are numerous sick elephants, some of whom can barely walk. We need all the help we can get," Saengduean said.

En plus des éléphants, le sanctuaire héberge environ 5 000 animaux sauvés, dont des chiens, des chats, des chevaux, des porcs et des lapins - certains ayant été évacués Recently après des avertissements d'inondation émis par les autorités.

Le chef du Département des parcs nationaux de Thaïlande a confirmé que de nombreux officiers avaient été déployés mais n'avaient pas encore atteint le sanctuaire en raison de routes inondées, selon la télévision nationale. Atthapol Charoenchansa a souligné la nécessité de bateaux à fond plat et de volontaires pour aider à évacuer les animaux restants.

Plusieurs villages du district de Mae Rim de Chiang Mai ont été submergés par les eaux des ruisseaux en amont, selon les médias locaux jeudi.

Les éléphants, emblème national de la Thaïlande, ont connu une baisse de leur population sauvage ces dernières années en raison des menaces du tourisme, de l'exploitation forestière, de la chasse et de l'envahissement des habitats des éléphants.

Les experts estiment que la population d'éléphants sauvages en Thaïlande a diminué à 3 000-4 000, en baisse par rapport aux plus de 100 000 au début du XXe siècle.

Malgré l'évacuation réussie de nombreux éléphants vers une montagne voisine, Saengduean s'est dite préoccupée par les treize éléphants adultes toujours piégés dans leurs quartiers à l'Asile des Éléphants. En raison des inondations intenses, Saengduean et son équipe prévoient une autre évacuation, recherchant urgemment des bénévoles, des bateaux et des enclos pour animaux pour déplacer les créatures vers des terres plus sûres.

