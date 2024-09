- Plus d'un quart de siècle d'échange d'informations de police à la frontière.

Depuis plus de deux décennies, les officiels allemands et français collaborent discrètement et en toute discrétion le long de leur frontière commune dans le but de renforcer la sécurité intérieure. Les employés des forces de police fédérale et régionales, ainsi que les agents des douanes, partagent des données et des informations en continu avec leurs homologues français dans un bureau à aire ouverte situé à Kehl.

Maxime Fischer, le responsable allemand de cette opération conjointe, baptisée Centre Commun, a déclaré : "Nous avons été les pionniers de ce concept." Avant sa création, il n'existait pas de centre similaire en Europe. Actuellement, il en existe environ 60.

"C'est un projet vraiment européen, mais terre-à-terre", a expliqué Fischer à l'agence de presse allemande dans le district d'Ortenaukreis. Alain Winter, son homologue français, a ajouté : "Notre objectif ultime est de rendre la frontière invisible pour nos opérations."

Le centre a été lancé le 10 mai 1999 à Offenburg, selon le ministère de l'Intérieur. Il a ensuite déménagé à Kehl en 2002, offrant une vue imprenable sur la cathédrale de Strasbourg de l'autre côté du Rhin. Une cérémonie commémorative est prévue à cette occasion, à laquelle participeront le ministre de l'Intérieur allemand Thomas Strobl (CDU) et Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est.

Centre de sécurité et de renseignement

Ce centre fonctionne principalement comme un hub d'informations. Environ 60 employés, moitié allemands et moitié français, servent de points de contact pour les forces de sécurité, mais pas pour les citoyens. Les contrôles frontaliers, tels que ceux effectués sur le pont européen entre Kehl et Strasbourg, ne font pas partie de leurs responsabilités.

"Nous nous concentrons principalement sur les activités criminelles de petite et moyenne envergure", a noté Fischer. Cela inclut les enquêtes et les recherches qui ont des implications pour la zone frontalière. Le centre est également impliqué dans les incidents de sécurité majeurs, tels que les attaques par le feu contre plusieurs installations ferroviaires françaises en juillet, juste au début des Jeux olympiques de Paris.

Aide à la récupération de caravanes volées

Si une caravane équipée d'un traceur GPS est volée du côté allemand du Rhin, le propriétaire préviendrait généralement la police locale. Celle-ci transmettrait ensuite l'information au standard de Kehl. "Le collègue allemand communique ensuite le problème à son homologue français, déclenchant ainsi une recherche en France", a expliqué Fischer. "Les véhicules peuvent souvent être localisés à l'aide du signal GPS, fréquemment sur l'autoroute."

Winter a ensuite évoqué un incident bien plus complexe, évoquant un véritable thriller. "Nous avons eu un enlèvement d'enfant du côté français. Le père a pris l'enfant à la sortie de l'école et s'est dirigé vers le Danemark." Il y a eu une communication constante entre les services français et allemands. "Nous n'avions que le numéro d'immatriculation de la voiture. L'homme a finalement été arrêté à une aire d'autoroute."

Demandes de Martinique

L'an dernier, le centre germano-français a reçu plus de 21 000 demandes. "Même si des problèmes surviennent à Martinique, l'île française des Caraïbes, des demandes sont faites à notre service", a souligné Winter. Bien que la plupart des demandes proviennent des départements frontaliers, un nombre croissant provient maintenant de tout le pays - y compris les départements d'outre-mer.

Les ministres de l'Intérieur des deux pays négocient pour moderniser l'accord de Mondorf de 1997, qui réglemente la collaboration plus étroite entre les unités de police et de douane. Selon Fischer, il s'agit d'un traité obsolète. "Berlin et Paris ont reconnu que nous opérons non seulement à la frontière, mais aussi sur le territoire national", a résumé Winter. Cependant, la date de mise en place d'un nouveau traité n'a pas encore été déterminée.

"Ici, on parle français et allemand"

Les barrières linguistiques ne devraient pas poser de problème à Kehl. "En général, l'anglais est utilisé entre Paris et Berlin", a commenté Winter. "Ici, on parle français et allemand", a-t-il déclaré avec une pointe de fierté.

Bien que le bureau à aire ouverte comporte des zones distinctes pour les Allemands et les Français, les divisions traditionnelles des responsabilités ne s'appliquent souvent plus. "Chacun effectue toutes les tâches", telle est la devise officielle. Par exemple, pendant les heures de bureau ou les week-ends, une demande de la police fédérale peut être traitée par un fonctionnaire régional ou un agent des douanes, puis transmise à un gendarme français. Cette tâche va maintenant bien au-delà de la routine quotidienne, selon Fischer. "Pouvez-vous nous fournir des informations?" - des demandes de l'Allemagne en cas d'attaques ou de troubles en France.

