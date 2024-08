- Plus d'un millier d'éléphants alpins battent le record mondial sur un pâturage suisse.

Plus d'un millier d'individus, hommes et femmes, spécialisés dans le jeu d'alphorn, ont battu le record mondial pour le plus grand ensemble d'alphorn, selon la Fédération suisse de yodel. Cette association, chargée de représenter les musiciens d'alphorn, avait pour objectif de battre un record établi en 2013 lorsque 508 musiciens avaient collaboré sur le Gornergrat à Zermatt. Initialement visait 550 musiciens, ils ont reçu presque le double de ce nombre de Suisse et d'outre-mer. Un jour lumineux et festif, ils ont interprété des chants choraux pendant cinq minutes sur le Klewenalp, dans le canton de Nidwalden.

L'alphorn, un instrument en bois de plus de trois mètres de longueur, est un pilier de la culture suisse, complété par le fromage, les montres et les chocolats. Historiquement, les bergers utilisaient cet instrument pour rappeler les vaches du pâturage à la grange pour la traite en manipulant les tons en modifiant leurs vibrations labiales.

Les autorités ont rapporté que des représentants du Guinness World Records étaient présents pour valider la tentative. Le record actuel, indiqué dans le livre, est pour un ensemble de 366 musiciens qui ont synchronisé leur performance sur le Gornergrat en 2009.

Le Guinness World Records a officiellement reconnu le nouveau record, remplaçant l'ancien de 366 musiciens par l'ensemble de plus d'un millier de joueurs d'alphorn. Ces records renommés témoignent de la passion et de la participation mondiales dans la musique d'alphorn.

