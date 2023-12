Plus d'un milliard de personnes se rendront aux urnes en Asie du Sud en 2024

Une légende du cricket et un ancien premier ministre qui croupissent en prison contre un ancien fugitif qui cherche à faire son retour sous la surveillance d'une puissante armée.

Un dirigeant populiste qui espère entamer sa deuxième décennie au pouvoir en prônant une politique populaire mais qui divise sur le plan religieux.

Enfin, une nation insulaire se remet de la pire crise économique qu'elle ait connue depuis des décennies, après que des manifestants ont pris d'assaut le palais présidentiel.

Quatre pays d'Asie du Sud devraient se rendre aux urnes l'année prochaine, dans le cadre d'un grand test pour la démocratie qui verra près de 2 milliards de personnes au Bangladesh, au Pakistan, en Inde et au Sri Lanka se rendre aux urnes de janvier à septembre.

Anciennes colonies ayant obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne au cours du siècle dernier, ces pays se trouvent tous à un stade de croissance différent et sont confrontés à une variété de crises et d'opportunités.

Voici ce qu'il faut savoir sur le plus grand spectacle de la démocratie.

Le Bangladesh

Le Bangladesh, pays de quelque 170 millions d'habitants, est le premier à voter le 7 janvier.

Cette démocratie autrefois multipartite est menacée par le parti au pouvoir, la Ligue Awami, qui poursuit ce que les groupes de défense des droits considèrent comme une campagne visant à faire taire les dissidents, poussant la république vers quelque chose qui ressemble davantage à un État à parti unique.

Sheikh Hasina, actuelle première ministre et présidente du parti Awami, devrait être réélue à la tête du pays pour un quatrième mandat consécutif.

Mme Hasina est au pouvoir depuis 2009 et a remporté les dernières élections en décembre 2019, lors d'un scrutin entaché de violences meurtrières et d'accusations de fraude électorale.

Son adversaire principale, Khaleda Zia, ancienne première ministre et chef du principal parti d'opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP), qui avait été emprisonnée l'année précédente pour corruption, manquait alors à l'appel.

Pendant la majeure partie des trois dernières décennies, la politique au Bangladesh a été marquée par une rivalité amère entre les deux femmes, qui ont toutes deux vu leur père et leur mari, tous deux politiciens, assassinés pendant qu'ils étaient au pouvoir. L'agitation politique s'est poursuivie jusqu'à la deuxième génération.

Zia, 78 ans, est aujourd'hui assignée à résidence et son BNP continue de faire face à des défis croissants de la part de Hasina et de son gouvernement, avec l'arrestation massive de ses politiciens.

La situation a donné lieu à des manifestations et le BNP a décidé de boycotter à nouveau les élections, ouvrant une fois de plus la voie à Hasina.

"Le gouvernement prétend s'engager à organiser des élections libres et équitables avec ses partenaires diplomatiques alors que les autorités de l'État remplissent simultanément les prisons avec les opposants politiques de la Ligue Awami au pouvoir", a déclaré Julia Bleckner, chercheuse principale sur l'Asie à Human Rights Watch, dans un communiqué publié en novembre.

"Une élection libre est impossible lorsque le gouvernement étouffe la liberté d'expression et handicape systématiquement l'opposition, les critiques et les militants par des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, du harcèlement et de l'intimidation", a ajouté Mme Bleckner.

Pourtant, le pays - qui aspire à devenir un pays à revenu intermédiaire d'ici 2031 - connaît une ère de croissance économique. Cela est dû en grande partie à l'industrie de la confection, qui représente 35,1 % du produit intérieur brut annuel du Bangladesh, selon le ministère américain du commerce.

"Depuis sa création, le Bangladesh a toujours connu l'instabilité politique, mais il a réussi à avoir un très bon taux de croissance", a déclaré Sreeradha Dutta, professeur d'affaires internationales à l'OP Jindal Global University et auteur de "Bangladesh on a New Journey - Moving Beyond Regional Identity" (Le Bangladesh sur un nouveau chemin - Dépasser l'identité régionale).

Elle ajoute également que le pays construit des relations solides avec des voisins clés de la région.

"Ainsi, quel que soit le dirigeant, les mêmes modèles de développement seront repris... car le Bangladesh aspire à devenir quelque chose de bien plus grand que ce qu'il est actuellement.

Le Pakistan

Dirigé pendant la majeure partie de ses 76 années d'existence par des dynasties politiques ou des institutions militaires, aucun dirigeant démocratiquement élu n'a jamais achevé un mandat complet de cinq ans depuis l'indépendance du Pakistan.

Ces dernières années, ce pays de 230 millions d'habitants a vu le mélange trop familier d'instabilité politique et d'attaques de militants s'infiltrer dans une crise économique particulièrement aiguë qui a été brutale pour les familles à revenus moyens et faibles.

Imran Khan, l'ancien premier ministre du pays et sans doute la figure de proue la plus populaire, croupit derrière les barreaux, accusé de fraude et de divulgation de secrets d'État, ce qui l'empêche de se présenter aux prochaines élections de février.

M. Khan, qui a été chassé du pouvoir par un vote de défiance parlementaire l'année dernière, affirme que les accusations portées contre lui sont motivées par des considérations politiques et qu'elles ont été montées de toutes pièces pour l'empêcher de se présenter aux élections, une allégation que les autorités réfutent.

Les chaînes de télévision n'ont pas le droit de diffuser les discours de M. Khan et de nombreux collègues de son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), ont été arrêtés.

En octobre, Nawaz Sharif, l'ancien premier ministre pakistanais en fuite, est revenu dans ce pays d'Asie du Sud après près de quatre ans d'exil, évitant d'être arrêté et agitant la scène politique déjà agitée du pays, ce qui laisse penser à beaucoup qu'il brigue à nouveau le poste de premier ministre.

Le pays, quant à lui, est confronté à des défis de plus en plus nombreux - de l'incertitude économique aux fréquentes attaques de militants en passant par les catastrophes climatiques qui mettent en danger des millions de personnes - qui ouvrent la voie à un redressement difficile pour ses nouveaux dirigeants.

"L'incertitude politique et l'incertitude économique vont de pair", a déclaré Fahd Humayun, professeur adjoint de sciences politiques et Neubauer faculty fellow au département de sciences politiques de l'université de Tufts.

"Et tout gouvernement arrivant au pouvoir à la suite d'élections suspectes risque non seulement d'être en position de faiblesse et de dépendre de l'armée pour sa survie politique, mais aussi de ne pas attirer les flux de capitaux dont le pays a tant besoin."

L'Inde

Souvent qualifiée de plus grande expérience démocratique au monde, l'Inde devrait se rendre aux urnes au printemps, dans le cadre d'élections gigantesques qui devraient permettre au Premier ministre Narendra Modi d'obtenir un rare troisième mandat au pouvoir.

Le leader populiste du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) a resserré son emprise sur les institutions démocratiques de l'Inde comme jamais depuis les années 1970, lorsqu'Indira Gandhi dirigeait le pays d'une main de fer, le poussant vers l'autocratie.

Mais sur la scène internationale, l'Inde n'a sans doute jamais été aussi importante.

M. Modi, qui a effectué cette année des voyages diplomatiques en Australie et aux États-Unis, se présente comme un homme d'État qui fait du pays une superpuissance moderne. Et 2023 a été une année remarquable pour les 1,4 milliard d'habitants de l'Inde.

Cette année, l'Inde a dépassé la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde, et l'année précédente, elle a dépassé son ancien colonisateur, la Grande-Bretagne, pour devenir la cinquième économie mondiale.

En août, l'Inde est entrée dans l'histoire en posant en douceur un rover sur la lune, devenant ainsi le quatrième pays au monde à réaliser un tel exploit, et elle a lancé son premier engin spatial destiné à l'étude du soleil quelques semaines plus tard.

Le pays a accueilli le Groupe des 20 (G20) en septembre, offrant à New Delhi l'occasion d'étendre son leadership au-delà des frontières du pays à un moment où les troubles politiques se multiplient.

Pourtant, depuis sa première élection il y a près de dix ans, les critiques affirment également que l'éthique fondée sur la laïcité et la démocratie de la plus grande démocratie du monde s'effrite à une vitesse alarmante, les minorités se sentant persécutées par les politiques majoritaires du BJP et toute critique du gouvernement étant soumise à la censure et à des sanctions sévères.

Face à Modi, une nouvelle alliance de 26 partis politiques, baptisée INDIA, se dresse, qui inclut le principal parti d'opposition du pays, le Congrès national indien.

Mais dans sa dernière mesure du sentiment des électeurs, le parti du Congrès a perdu trois des quatre votes régionaux dans des élections d'État clés en décembre, donnant ainsi un coup de pouce à Modi et à son BJP.

À l'approche des élections, les analystes estiment que la politique indienne reste imprévisible et que beaucoup de choses peuvent changer à mesure que les partis se préparent à faire campagne dans les mois à venir.

"Les gens espèrent que Modi sera contesté, que les partis d'opposition se ressaisiront. Ce rêve, qui semblait possible il y a encore trois mois, semble aujourd'hui plus difficile à réaliser", a déclaré C. Raja Mohan, chercheur principal à l'Asia Society Policy Institute, lors d'un récent entretien avec l'Asia Society.

"Mais même six mois, c'est une longue période en politique.

Sri Lanka

Il y a près de deux ans, Gotabaya Rajapaksa, alors président du Sri Lanka, a été contraint de fuir son pays après que des manifestants en colère eurent pris d'assaut sa résidence, l'accusant d'être responsable de la pire crise économique que le pays ait connue en 73 ans.

Ce fut un moment remarquable pour un mouvement de protestation qui a propulsé ce pays en faillite de 22 millions d'habitants sous les feux de l'actualité mondiale après la montée en flèche de l'inflation et la diminution des réserves de change, laissant des millions de personnes dans l'incapacité de se procurer de la nourriture, du carburant et des médicaments.

Rajapaksa a démissionné de son poste, ouvrant la voie à l'actuel président Ranil Wickremesinghe.

Lors des élections prévues avant septembre, M. Wickremesinghe devrait se présenter pour un second mandat, quelques mois après avoir contribué à l'obtention d'un prêt indispensable du Fonds monétaire international et avoir procédé à des réformes radicales du budget afin de garantir la croissance financière.

Le Sri Lanka n'a pas organisé d'élections générales depuis 2018, et M. Wickremesinghe a reporté les élections à plusieurs reprises en raison de la crise économique.

Alors que l'économie - et le peuple sri-lankais - se redressent, la date des élections n'a pas encore été annoncée et il reste à voir si 2024 sera l'année où le peuple sri-lankais décidera de son futur dirigeant.

Source: edition.cnn.com