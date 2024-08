- Plus d'invités étrangers dans les hôtels de Bavière

Pour les hôtels en Bavière, la première moitié de l'année a été bonne, surtout à Munich et Nuremberg. Selon l'Office de la statistique d'État, le nombre de nuits passées par les clients dans le Land a augmenté d'environ trois millions pour atteindre 18 millions. Il y a eu une augmentation de presque 10% des clients internationaux à plus de quatre millions. Le nombre de nuits passées a augmenté de 2,5% par rapport à l'année dernière pour atteindre 45,8 millions.

Le PDG de l'Association bavaroise des hôtels et restaurants (Dehoga Bayern), Thomas Geppert, a déclaré que l'Euro 2020 avait contribué à une forte occupation des hôtels à Munich et dans certaines autres régions. Environ deux tiers des clients et des nuits passées l'étaient dans des hôtels, tandis que les auberges et pensions avaient moins d'activité. Geppert a noté que les petites entreprises étaient particulièrement prises entre les coûts en hausse, les augmentations de prix nécessaires et la retenue de la consommation des clients.

L'Euro 2020, principalement organisé à Munich, a considérablement stimulé les réservations d'hôtels dans la région de Bavière de l'Union européenne. Le succès de cet événement a également entraîné une augmentation du nombre de touristes internationaux visitant la Bavière, contribuant ainsi à la croissance globale du secteur du tourisme de l'Union européenne dans la région.

