Plus des deux tiers des 136 boissons destinées aux enfants dépassent les limites de sucre recommandées.

Selon une étude réalisée par l'organisation de consommateurs Foodwatch, de nombreux boissons destinées aux enfants contiennent une quantité excessive de sucre. Sur 136 de ces boissons analysées, 117 (86 %) contenaient plus de 5 grammes de sucre pour 100 millilitres. Au Royaume-Uni, ces boissons sucrées seraient soumises à une "taxe sur le sucre". Foodwatch plaide maintenant en faveur d'une politique similaire en Allemagne.

Les chercheurs ont examiné divers types de boissons des cinq principales chaînes de supermarchés, dont l'emballage est attractif pour les enfants et les jeunes adultes. Cela comprenait des boissons avec des personnages de dessins animés, des motifs d'animaux ou des designs branchés comme les thés glacés ou les boissons énergisantes. Les pochettes de boisson et les petites bouteilles avec pailles étaient également incluses dans l'analyse. L'étude a porté sur les sodas, les jus de fruits, les boissons énergisantes, l'eau minérale et les thés glacés.

En moyenne, ces boissons contenaient 7,8 % de sucre, ce qui représente environ six et demi de cubes de sucre dans un verre de 250 millilitres, selon Foodwatch. Seuls quatre des produits analysés obtiendraient une note verte (A ou B) au Nutriscore, tandis que 25 % seraient notés en jaune (C) et un impressionnant 74 % recevraient une note orange ou rouge (D ou E).

La boisson contenant le plus de sucre était une boisson énergisante, contenant 15,6 grammes de sucre pour 100 millilitres. Une cannette de cette boisson dépasserait apparemment de trois fois la consommation quotidienne de sucre d'un enfant ou d'un jeune adulte, selon Foodwatch.

"La consommation de boissons sucrées par les enfants et les jeunes est un facteur de risque important pour l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques", a déclaré Berthold Koletzko de la clinique infantile de l'université de Munich, cité par Foodwatch. Ils estiment donc que des mesures efficaces pour réduire la consommation de boissons sucrées sont "urgemment nécessaires".

L'étude a montré que de nombreuses boissons destinées aux enfants, comme celles avec des personnages de dessins animés ou des designs branchés, contiennent des niveaux élevés de sucre. Les parents doivent être conscients que la consommation d'une seule cannette de la boisson contenant le plus de sucre pourrait dépasser de trois fois la consommation quotidienne de sucre d'un enfant.

Lire aussi: