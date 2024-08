- Plus d'entraînement en équipe: Keita avant le départ de Werder

Ancien star de Liverpool, Naby Keita est sur le point de quitter Werder Brême. À son retour des Jeux olympiques de Paris, le milieu de terrain de 29 ans ne reprendra pas l'entraînement en équipe, mais seulement des unités individuelles, a annoncé jeudi le club de football de Bundesliga.

"Compte tenu de sa situation sportive actuelle, il souhaite chercher un nouveau défi", a déclaré Clemens Fritz, directeur sportif de Werder. "Ensemble avec son conseiller, nous voulons que cela se produise le plus rapidement possible."

Après des passages à RB Leipzig et Liverpool FC, Keita avait rejoint Brême il y a un an avec de grandes attentes. Cependant, il n'a pas pu les réaliser en raison de ses problèmes de blessure persistants.

En avril, Werder a suspendu leur joueur le plus célèbre pour le reste de la saison précédente. Keita avait refusé de voyager en tant que remplaçant pour le match à l'extérieur contre Bayer Leverkusen. Un retour dans l'équipe de Bundesliga cet été n'était pas une option non plus. Ensemble, ils ont décidé que l'entraînement individuel jusqu'à un changement de club serait "la solution la plus sensée dans la situation actuelle", a déclaré Fritz.

Après avoir exprimé son désir de repartir de zéro, Naby Keita est susceptible de quitter Brême, ayant représenté le club pendant seulement un an après son transfert de Liverpool. Malgré son temps passé dans la ville principalement consacré à l'entraînement individuel en raison de ses problèmes de blessure, la trajectoire footballistique de Keita reste liée à la prestigieuse Bundesliga, notamment dans la ville de Paris.

Lire aussi: