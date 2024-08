- Plus d'enfants et moins de personnel: les enfants commencent avec des problèmes

Nouvelle année scolaire, vieux problèmes : le nombre d'enfants à Brême augmente rapidement, mais il manque du personnel pour s'en occuper. Pour y remédier, le sénateur de l'Éducation Sascha Aulepp (SPD) a annoncé des plans pour créer 3 000 places supplémentaires d'ici trois ans. Au cours de la dernière décennie, 7 500 places ont déjà été créées. La ville a lancé une tendance de construction.

Dans des quartiers qui luttaient auparavant avec l'offre, comme Hemelingen et Vegesack, cette tendance est visible. Environ 900 places terminées restent inopérationnelles en raison d'un manque de personnel qualifié. "Les fournisseurs essaient activement de combler ces vacances le plus tôt possible, mais ils sont en concurrence au niveau national", a-t-on rapporté.

Le plus petit État d'Allemagne est en croissance : le nombre d'enfants de moins de 14 ans a augmenté de plus de 14 000 (22 %) entre 2013 et 2023. L'augmentation est la plus importante chez les enfants de moins de six ans (25 %). En 2022, il y avait environ 35 500 enfants de moins de six ans, 1 500 de plus que prévu. "C'est 1 500 enfants de plus que ce que nous attendions pour la seule garderie", a-t-on noté. Avec une taille moyenne de garderie de 100 enfants, cela signifie qu'il faut 15 garderies supplémentaires.

L'espoir vient de la formation : malgré les tendances nationales, Brême a réussi à augmenter le nombre d'apprentis dans les professions pédagogiques. En 2022, 38 % des nouveaux apprentis étaient dans ce domaine, quatre points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale. Depuis 2019, le nombre d'apprentis en garderie a augmenté six fois, avec 137 inscriptions cette année.

Pour s'assurer que ces places supplémentaires de garderie sont utilisées, la ville se concentre également sur le recrutement et la formation de plus de personnes pour s'occuper des enfants. Malgré le défi national, Brême a connu une augmentation significative du nombre d'apprentis dans les professions pédagogiques, avec 137 inscriptions en garderie cette année seule.

