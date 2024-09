- Plus déçu que satisfait, le vice-champion du VfB commence au hasard.

La scène s'est déroulée à la manière de la préparation intensive du VfB Stuttgart. Une immense vague de fans blancs a envahi le stade avant le match, et l'équipe a rapidement pris l'avantage 2-0 grâce à des buts de Fabian Rieder et d'autres. Mais alors que la victoire semblait acquise, Maxim Leitsch a marqué un but égalisateur en prolongation, laissant le vice-champion sur le carreau.

Le match nul 3-3 (2-1) contre le 1. FSV Mainz 05 samedi a apporté plus de maux de tête que de célébrations aux fans de Stuttgart. Leur mécontentement s'est également tourné contre l'arbitre Timo Gerach, mais ils devraient d'abord examiner de près leurs propres erreurs. Le début de saison en Bundesliga a été difficile, avec seulement un point après deux matchs, un projet défensif important à aborder et un calendrier difficile à venir après la pause internationale.

Gladbach, Real et Dortmund sont les prochains sur la liste pour l'équipe. "Nous allons dans la bonne direction", a déclaré l'entraîneur du VfB Sebastian Hoeneß. Le directeur sportif Fabian Wohlgemuth a également vu l'équipe de Stuttgart sur la bonne voie, mais a admis qu'ils ne pouvaient pas être entirely satisfaits de leur performance actuelle. Sur les quatre matchs joués jusqu'à présent cette saison, Stuttgart n'en a remporté qu'un - une victoire 5-0 contre Preußen Münster au premier tour de la DFB-Pokal. Gagner ce match était important après la défaite en Supercoupe à Leverkusen et la défaite en match d'ouverture du championnat à Freiburg, mais Preußen Münster n'est pas exactement un indicateur fiable de leur véritable niveau.

L'équipe de Stuttgart doit améliorer sa défense dès que possible pour éviter de transformer son début chancelant en véritable catastrophe. Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund et même un déplacement à Real Madrid en Ligue des champions se profilent à l'horizon. L'équipe a déjà annoncé qu'elle travaillerait dur sur sa défense, car Hoeneß sait que concéder six buts en deux matchs de Bundesliga est trop, même en tenant compte de leurs blessures.

Des problèmes défensifs et un manque de contrôle

La défense, avec Anrie Chase faisant ses débuts en tant que titulaire, n'était "pas toujours étanche", selon le directeur sportif Wohlgemuth après le match nul contre Mainz. Le retour du latéral gauche longtemps blessé Josha Vagnoman en deuxième période a été un coup de boost moral, mais Wohlgemuth a également remarqué que l'équipe, comme à Freiburg, avait laissé filer le match par moments. Ce n'est pas dû à des problèmes de personnel, mais plutôt un problème actuel pour le VfB dans son ensemble.

Après des buts d'Enzo Millot (8e minute) et Jamie Leweling (15e), Stuttgart avait l'occasion de mettre le match hors de portée. Mais ils ont levé le pied, permettant à Mainz de revenir dans le match. Nadiem Amiri a marqué un penalty pour Mainz (43e), et Jonathan Burkardt a égalisé pour eux (62e). Rieder a marqué à nouveau pour Stuttgart (88e), mais Leitsch a répondu une fois de plus, égalisant en prolongation.

L'équipe de Stuttgart était furieuse contre plusieurs décisions controversées de l'arbitre. "Pas assez pour un penalty", a déclaré Wohlgemuth au sujet du duel entre Millot et Burkardt avant le 1:2. Le joueur de Mainz était tombé à cause d'une "erreur de pas", comme il l'a lui-même décrit. Avant le 2:2, il y avait une main du

