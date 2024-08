- Plus de vitesse sur la loi de socialisation?

Le chef de la faction SPD de Berlin, Raed Saleh, plaide en faveur d'une accélération dans l'élaboration du cadre juridique d'expropriation prévu. L'État a besoin d'un moyen légal d'intervenir sur le marché du logement pour réglementer les prix, a déclaré Saleh à l'agence de presse allemande. Les récentes annonces d'augmentations de loyer allant jusqu'à 15 % par Vonovia et d'autres entreprises soulignent à nouveau l'urgence de cette question. Le parti de gauche et les Verts ont critiqué le politique SPD, estimant que sa position manque de crédibilité.

Le Sénat devrait présenter un calendrier pour la nouvelle loi

"Maintenant, nous voyons des augmentations de loyer annoncées par divers grands acteurs à Berlin", a déclaré Saleh. "Je ne pense pas que l'État puisse simplement rester les bras croisés s'il veut se prendre au sérieux et être finalement pris au sérieux par les habitants de Berlin." L'État doit garantir les droits des locataires en intervenant pour réglementer les prix. Depuis que la législature fédérale n'a pas encore pris de dispositions à cet égard, il faut clarifier à Berlin quels instruments peuvent être utilisés.

"C'est pourquoi j'attends du Sénat qu'il nous montre maintenant un calendrier pour quand un projet de loi correspondant sera élaboré", a déclaré Saleh. "S'il n'y a pas de proposition, nous présenterons encore un projet de loi à notre partenaire de coalition pendant cette législature."

Critique des Verts et de la Gauche

Cependant, la proposition de Saleh a été vivement critiquée : la députée verte Katrin Schmidberger a accusé le SPD d'avoir freiné tous les efforts pour sortir de la spirale des loyers ces dernières années. Le bilan du SPD en matière de mise en œuvre de meilleures protections pour les locataires est "plus que maigre", sans parler du sujet de l'expropriation.

Niklas Schenker de la Gauche a qualifié les propos de Saleh de "décrits cyniques et peu convaincants", étant donné que le SPD avait bloqué la mise en œuvre de la décision des citoyens pendant trois ans. Si les sociaux-démocrates ont vraiment changé d'avis, les députés de la Gauche seraient les premiers à voter pour une loi d'expropriation au parlement régional.

Achim Lindemann de l'initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen" a déclaré à la "taz" : "C'est sympa que Raed Saleh ait finalement remarqué que les loyers augmentent." Cependant, sa demande n'est ni suffisante ni efficace. "Au lieu d'une loi-cadre inutile, une véritable loi d'expropriation devrait être écrite."

Récemment, il a été révélé que Vonovia, le plus grand bailleur privé de Berlin, a envoyé des milliers d'augmentations de loyer. La société exploite la possibilité légale d'augmenter les loyers de 15 % en trois ans. Cependant, l'alliance du logement de Berlin nouvellement formée, qui comprend des représentants de la politique, des entreprises de logement comme Vonovia et des associations, s'est mise d'accord sur un plafond de 11 % sur trois ans.

Le projet est inclus dans l'accord de coalition

La CDU et le SPD ont convenu dans leur contrat de coalition d'introduire une loi-cadre pour la socialisation. Cette loi fixerait les paramètres pour d'éventuelles interventions de l'État dans le domaine des services publics, y compris le logement, ainsi que dans des domaines comme l'énergie, l'eau et la santé. La loi proposée est une conséquence du référendum réussi en 2021 pour l'expropriation des grandes corporations de logement.

Saleh a déclaré que la loi-cadre pour la socialisation n'entraîne pas nécessairement des expropriations, mais plutôt les possibilités d'intervention de l'État basées sur les réglementations de la Loi fondamentale. La Loi fondamentale garantit la protection de la propriété, mais elle stipule également que la propriété entraîne des responsabilités. Si ces responsabilités ne sont pas remplies, l'État a le devoir d'intervenir dans une économie de marché sociale. Il n'y a pas de droit constitutionnel à la maximisation du profit illimitée.

