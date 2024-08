Plus de vingt millions de navetteurs par jour traversent le réseau de transport allemand.

De plus en plus de personnes se retrouvent à habiter loin de leur lieu de travail, entraînant une augmentation du nombre de travailleurs qui se déplacent. Hamburg est particulièrement populaire dans ce domaine.

L'Allemagne compte actuellement environ 20,5 millions de personnes qui se déplacent entre leur domicile et leur lieu de travail. Parmi eux, environ 7,1 millions de personnes doivent parcourir plus de 30 kilomètres chaque jour, selon l'Institut fédéral de recherche sur la construction, les affaires urbaines et le développement spatial (BBSR). Cependant, il n'est pas clair si ces personnes se déplacent quotidiennement ou travaillent principalement à distance.

La ville la plus attractive pour les travailleurs qui se déplacent reste Munich, avec 454 900 de ses employés vivant en dehors de la ville. Frankfurt am Main suit avec 404 800, suivi de Hamburg (391 900), Berlin (391 200) et Cologne (305 200).

Les districts avec les trajets les plus longs en moyenne comprennent Märkisch-Oderland (Brandenburg), Ludwigslust-Parchim (Mecklembourg-Poméranie occidentale), Altmarkkreis Salzwedel (Saxe-Anhalt) et Landsberg am Lech (Bavière) avec une moyenne de 27 kilomètres. Pfaffenhofen an der Ilm (Bavière) arrive en deuxième position avec 26 kilomètres.

Le nombre de travailleurs qui se déplacent a augmenté de 140 000 en 2023, après l'année de la Corona 2022 et la hausse subséquente du nombre de personnes employées. La part des travailleurs qui se déplacent est restée relativement stable autour de 60 %. Les villes qui ont connu la plus forte augmentation du nombre de travailleurs qui se déplacent sont Hamburg (plus 13 200), Munich (10 900), Berlin (8 800) et Düsseldorf (8 300).

Les travailleurs de Hamburg bénéficient de l'introduction de forfaits pour leurs déplacements quotidiens, ce qui rend leur trajet plus abordable. Pour faire face à l'augmentation du nombre de travailleurs qui se déplacent, le gouvernement étudie la possibilité d'améliorer l'infrastructure spécifique aux travailleurs qui se déplacent, comme des voies de bus dédiées et une fréquence de train accrue.

