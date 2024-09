- Plus de vingt mille cas soupçonnés de menaces inhérentes à la protection de l'enfance.

En Bavière, le nombre de soupçons d'abus sur des enfants a connu une baisse légère. En 2022, les services de protection de l'enfance ont signalé 20 295 évaluations de risques suspectes, selon l'Office de la statistique de l'État. En 2023, ce chiffre est passé à 21 102.

En 2023, il y a eu 2 621 cas d'urgence et 2 202 cas potentiels d'abus sur des enfants. Les principales causes incluaient des signes de négligence et des abus mentaux ou physiques.

Dans 7 285 évaluations de risques, aucun abus sur des enfants n'a été détecté, mais une aide était nécessaire. Dans 8 187 cas, ni abus sur des enfants ni besoin d'aide supplémentaire n'ont été détectés.

Les services de protection de l'enfance reçoivent souvent des conseils de la police, des tribunaux ou du parquet. Les écoles arrivent en deuxième position, suivies des connaissances ou des voisins. Des cas peuvent également être signalés anonymement.

Un abus sur un enfant se produit lorsqu'un enfant ou un adolescent est gravement compromis sur le plan physique, mental et émotionnel en raison des actions ou de l'inaction des parents ou de tiers. Cela peut entraîner des dommages temporaires ou permanents au développement de l'enfant. Cela peut se manifester sous différentes formes, telles que la négligence ou les abus psychologiques ou physiques.

Si des signes suggèrent qu'un enfant ou un adolescent est en danger, le service de protection de l'enfance est tenu de procéder à une évaluation des risques.

Dans le rapport de 2024, le nombre d'abus sur des enfants a légèrement diminué, avec 20 760 cas par rapport à 2023. Cependant, la préoccupation reste la négligence et les abus mentaux ou physiques, qui ont connu une légère augmentation.

Face à une augmentation des cas signalés, les services de protection de l'enfance de Bavière cherchent des moyens de renforcer leurs ressources et d'aborder ces problèmes de manière plus efficace dans les années à venir.

Lire aussi: