- Plus de vingt demandes pour la création de sites de culture de cannabis à Berlin

À Berlin, un total de 21 établissements ont soumis des demandes pour la culture de marijuana. Cette information a été communiquée par la représentante du Sénat Christine Richter, suite à des questions de l'agence de presse dpa. Récemment, il a été reconnu que le Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) est l'organisme chargé d'examiner et d'approuver ces demandes. Cependant, Richter souligne qu'un cadre législatif approprié doit encore être établi avant que ce processus ne puisse commencer, une question qui devrait être discutée lors de la prochaine réunion du Sénat le 3 septembre.

Depuis le 1er avril, les citoyens adultes âgés de 18 ans et plus ont été autorisés à posséder des quantités spécifiques de marijuana, à la cultiver en privé et à la consommer en public, dans certaines limites. La possession publique est limitée à 25 grammes et le stockage privé à 50 grammes, tandis que jusqu'à trois plants peuvent être cultivés dans l'espace de vie. Depuis le 1er juillet, les clubs de marijuana ont été autorisés à soumettre leurs demandes d'approbation. Cependant, à Berlin, ils n'ont reçu aucun retour, ce qui s'explique par le fait que jusqu'à récemment, l'entité responsable au sein de la ville n'était pas encore déterminée.

Pendant plusieurs mois, il y a eu un débat sur le fait de savoir si les districts ou le niveau de l'État devaient traiter ces demandes, sans qu'une solution claire n'émerge jusqu'à la semaine dernière. Par conséquent, tandis que les clubs de marijuana ont soumis leurs demandes principalement aux districts, ces demandes n'ont pas été traitées pendant la période intérimaire.

Il est prévu que les districts transmettent maintenant ces demandes au Lageso. Le calendrier précis pour savoir quand les premiers permis de culture seront délivrés reste incertain. Il incombera aux districts de s'assurer du respect des réglementations concernant la culture de marijuana.

Compte tenu des nouvelles règles, de nombreux résidents allemands s'intéressent à la culture de marijuana, surtout à Berlin. Malgré l'autorisation donnée aux clubs de marijuana en juillet, aucun retour n'a encore été fourni à ces établissements à Berlin.

