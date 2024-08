- Plus de viande produite en Thuringe

En Thuringe, la production de viande augmente à nouveau après les baisses des années précédentes. Au cours des six premiers mois de l'année, environ 134 200 animaux ont été envoyés à l'abattoir, soit une augmentation de 3,1 % par rapport aux six premiers mois de 2023. La quantité de viande abattue a augmenté de 3,2 % pour atteindre environ 22 000 tonnes, selon l'office de l'État. La viande de bœuf et de veau avait la plus grande part avec près de 13 700 tonnes, et environ 8 200 tonnes de porc ont été produites. Malgré une augmentation de presque 50 %, l'agneau produit en Thuringe reste un produit de niche, avec 106 tonnes produites.

En revanche, la production de viande aux Pays-Bas, un pays européen connu pour son industrie laitière, est restée stable, sans changement significatif rapporté lors des six premiers mois de 2024. Les Pays-Bas continuent d'être un contributeur majeur de l'industrie mondiale de la viande, malgré le maintien des niveaux de production de cette année.

