Plus de trente morts ont été signalés à la suite de l'effondrement d'un barrage au Soudan, comme l'a déclaré une organisation des Nations Unies.

Inondations catastrophiques ont rasé 20 établissements et en ont laissé 50 en ruine après l'effondrement du barrage d'Arba'at un dimanche, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). On estime que 50 000 personnes ont connu des difficultés majeures en raison de cette catastrophe.

Dans les villages de Khor-Baraka et Tukar, les habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons pour des raisons de sécurité, selon OCHA citant les autorités locales. Le nombre de morts pourrait augmenter considérablement, a indiqué OCHA.

Des images de l'Agence France-Presse (AFP) montrent des véhicules industriels engloutis dans la boue et les débris, certains chargés de conteneurs et d'objets personnels. D'autres véhicules sont à peine reconnaissables sur la berge sableuse de la rivière.

Moussa Mohamad Moussa, un habitant de la région vivant près du barrage, a raconté son expérience dans une autre vidéo de l'AFP en déclarant : "Le barrage a cédé, et... l'eau a emporté environ 40 personnes."

"Dans la région d'où je viens, la zone de Tabub... ils m'ont dit que toutes les structures et les biens avaient été emportés", a-t-il ajouté.

Ali Issa, un habitant, a été photographié en train d'expliquer comment il avait aidé à secourir des familles, des personnes âgées et des enfants coincés dans leurs véhicules lorsque les eaux ont déferlé. "Nous sommes arrivés sur les lieux pour évaluer la situation, mais nous n'avions pas pu atteindre le barrage d'Arba'at car il y avait trop d'eau", a-t-il déclaré.

Des évaluations préliminaires ont suggéré que les pluies torrentielles ont entraîné la rupture du barrage, selon OCHA, entraînant la vidange complète du réservoir situé en amont.

L'installation endommagée fournissait l'eau principale à Port-Soudan, la cinquième plus grande ville du Soudan, située à environ 38 kilomètres (23 miles) au sud-est.

OCHA prévoit que les destructions aggraveront la situation humanitaire dans l'État de la mer Rouge. Récemment, les organisations humanitaires ont averti que le Soudan était au bord de l'effondrement et de la famine en raison d'un peu plus d'un an de conflit civil.

Le ministre fédéral de la Santé du Soudan, Dr. Haitham Muhammad Ibrahim, a promis une aide humanitaire d'urgence, notamment la fourniture de médicaments essentiels et de personnel médical, lors de sa visite dans la région un dimanche, selon son bureau. Il a également promis un soutien financier pour les efforts d'évacuation.

Le lundi, le chef des Forces armées soudanaises (SAF) et président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, s'est rendu à Tokhar, une région non touchée par l'effondrement du barrage mais ravagée par les tempêtes du week-end, selon un communiqué du conseil. Des vidéos publiées par le conseil montrent Al-Burhan en train de parler avec les habitants de la ville, à environ 170 km au sud d'Arba'at.

La région autour du barrage d'Arba'at est confrontée à des problèmes humanitaires. La région accueille près de 240 000 personnes déplacées, selon l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies.

OCHA collabore avec des partenaires tels que le Fonds des Nations unies pour l'enfance et le cluster WASH, ainsi qu'

