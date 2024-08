- Plus de travailleurs ukrainiens dans MV

Le nombre de femmes et d'hommes ukrainiens assurés socialement en Mecklembourg-Poméranie a augmenté en l'espace d'une année. Selon les informations de la Direction régionale du Nord, il y avait environ 4 200 Ukrainiens assurés socialement en mai, soit 880 de plus ou 26,5 % de plus qu'en l'année précédente. L'autorité a indiqué que le nombre de nationaux ukrainiens inscrits comme chômeurs était de 8 830 en juillet, contre 8 300 un an plus tôt.

Comme le montrent les dernières statistiques de l'Agence fédérale pour l'emploi, le taux d'emploi des nationaux ukrainiens aptes à travailler en MV a récemment augmenté. En mai de l'année dernière, il était de 19,6 %, mais il était de 23,5 % en mai dernier. Cela place MV dans la fourchette haute des États fédéraux. La Bavière a 28 %, et Berlin a 25,1 %.

Selon les informations du ministère de l'Intérieur de Schwerin, il y avait 28 396 Ukrainiens en MV au 30 juin, dont 11 188 hommes et 17 208 femmes. Cela représente une augmentation de 5,5 % par rapport à juin de l'année précédente (26 822).

L'augmentation de l'emploi parmi les Ukrainiens est également due à la demande de main-d'œuvre et de travailleurs qualifiés dans les entreprises de MV, visible à travers les offres d'emploi publiées, a déclaré un porte-parole de la Direction régionale. Actuellement, il y a un total de 16 500 emplois assurés socialement disponibles en MV.

De nombreuses entreprises embauchent des candidats ukrainiens motivés, même s'ils ne maîtrisent pas encore suffisamment la langue, n'ont pas les connaissances professionnelles souhaitées ou n'ont pas l'expérience nécessaire dans le domaine concerné. Ils sont embauchés car ils sont qualifiés professionnellement, peuvent suivre un cours de langue et recevoir une aide supplémentaire dans l'entreprise. L'objectif est toujours d'assurer un emploi à long terme, a souligné le porte-parole.

Les réfugiés ukrainiens ont le droit de travailler ici. Selon les informations du ministère fédéral du Travail, environ 187 000 réfugiés ukrainiens ont été placés dans des emplois assurés socialement dans tout le pays. Ils ont droit au chômage dans les conditions habituelles s'ils n'ont pas ou n'ont qu'un faible revenu.

Les réfugiés de guerre en provenance du pays attaqué par la Russie peuvent bénéficier des prestations de sécurité de base (anciennement Hartz IV, maintenant allocation chômage) au lieu des prestations inférieures prévues par la loi sur l'aide aux réfugiés depuis juin 2022. Cela a été convenu entre les gouvernements fédéral et

