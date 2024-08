- Plus de TDAH chez les enfants en Rhénanie du Nord-Westphalie après Corona

Après le Covid, dans tout le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y a eu une forte augmentation du nombre d'enfants nécessitant des soins en raison de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et de troubles du développement. Cela est visible dans les rapports des Services médicaux (SM) de Rhénanie-du-Nord-Westphalie-Lippe de 2019 à 2023. "Nous pouvons seulement constater les chiffres, mais la connexion temporelle suggère un lien causal avec le Covid", a déclaré un porte-parole des SM de Rhénanie-du-Nord.

Dans la région du Rhin, en 2019, environ 400 cas de besoins en soins ont été attribués au TDAH chez les enfants scolarisés (âgés de 7 à 10 ans). Après la pandémie, ce nombre est passé à 916 en 2022, puis à 1 328 en 2023. Le nombre total de troubles du développement graves, y compris l'autisme et le syndrome d'Asperger, a également augmenté de manière significative dans ce groupe d'âge - de 764 cas en 2019 à 1 426 en 2022, puis à 1 911 en 2023.

Chez les adolescents âgés de 11 à 17 ans, la tendance était encore plus prononcée : 300 cas de besoins en soins en raison du TDAH ont été diagnostiqués en 2019, comparativement à presque 1 300 en 2023.

Des chiffres similaires ont été rapportés par les SM de Westphalie, avec une augmentation de 122 % des cas de TDAH chez les enfants scolarisés de 2019 à 2023. Chez les adolescents âgés de 11 à 17 ans, le nombre de cas de TDAH est passé d'environ 300 en 2019 à plus de 1 200 en 2023.

Dans tous les groupes d'âge, il y a eu une augmentation significative des besoins en soins : le nombre d'évaluations dans la région du Rhin a augmenté d'environ moitié à 395 000 de 2019 à 2023. En Westphalie-Lippe, il y a eu une croissance d'environ un tiers à plus de 360 000 évaluations.

Les adultes deviennent dépendants des soins à un âge de plus en plus jeune, en moyenne : les hommes l'ont été en moyenne 72 ans l'an dernier (2019 : 73 ans), et les femmes 73 ans (2019 : 76 ans). En Westphalie-Lippe, l'âge moyen des demandeurs était légèrement plus élevé - 72,7 ans pour les hommes (2019 : 72,9 ans) et 74,6 ans pour les femmes (2019 : 76,1 ans).

Compte tenu de la demande croissante, les Services médicaux de Rhénanie-du-Nord ont exhorté les politiques à améliorer les services de soins ambulatoires. De nombreux individus dépendants des soins souffrent de solitude et manquent d'informations sur les services de soutien

