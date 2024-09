Plus de soixante-sept millions de téléspectateurs ont participé au débat initial Harris-Trump, dépassant le nombre de téléspectateurs de la précédente rencontre Biden.

Dernière semaine, la discussion organisée par ABC News à Philadelphie et diffusée sur 17 chaînes différentes a attiré 51 millions de téléspectateurs, surpassant l'événement de juin sur CNN mettant en scène Trump et le président Biden.

Bien que l'événement de la semaine dernière ait attiré le plus grand auditoire télévisé de l'année, il a connu une baisse de l'audience globale par rapport à 2020. Près de 73 millions de personnes ont suivi le premier débat de 2020 entre Trump et Biden sur tous les réseaux. En 2016, pas moins de 84 millions de personnes ont regardé le premier affrontement entre Hillary Clinton et Trump.

Depuis 2016, il y a eu un changement notable dans les habitudes de visionnage, et Nielsen ne prend pas en compte la multitude de plateformes de streaming et de médias sociaux que de nombreuses personnes ont utilisées pour suivre le débat de la semaine dernière. Bien que moins d'Américains aient regardé le débat à la télévision traditionnelle qu'au cours des années précédentes, un nombre important s'est tourné vers les plateformes numériques.

ABC, organisateur du débat, a attiré le plus grand nombre de téléspectateurs avec environ 19 millions de personnes, suivi de près par NBC avec plus de 10 millions et Fox News avec plus de 9 millions.

Le succès du débat de la semaine dernière peut également être attribué à sa large couverture dans divers médias d'affaires. Despite the decline in traditional TV viewership, the event generated substantial engagement on various digital media platforms.

