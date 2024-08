- Plus de soixante-dix nids de chauve-souris ont été identifiés en Saxe, selon Nabu.

En Saxe, environ 70 personnes s'occupent actuellement d'environ 120 sites de nidification de chauves-souris. Ces gardiens de chauves-souris enregistrent le nombre et les types d'animaux qu'ils repèrent sur ces sites. Ce week-end marque la 28e Nuit internationale des chauves-souris, organisée par l'Office européen de la conservation des chauves-souris dans 38 pays.

Des sorties nocturnes sont prévues

En Saxe, la NABU organise des promenades à la tombée de la nuit où ces créatures fascinantes montrent leurs acrobaties aériennes. Des experts informent les participants sur les sites tels que le Tierpark Hirschfeld ou le Friedwald de Moritzburg sur le mode de vie de ces animaux ailés, rendent leurs appels ultrasoniques audibles avec un détecteur et montrent comment ces animaux peuvent être protégés.

Selon l'Office de l'environnement, de l'agriculture et de la géologie de l'État, il y a actuellement 22 espèces de chauves-souris en Saxe, allant de la Grande huppée, la Petite huppée et la Pipistrelle à la Grande oreillard et la Noctule, et la Petite huppée.

De nombreuses espèces sont menacées

Vingt et une espèces se reproduisent actuellement, la Chauve-souris à moustaches n'ayant été identifiée qu'en un seul individu. Quatre espèces sont très rares, sept sont en danger, six sont en danger critique et quatre sont presque en danger - seule la Pipistrelle commune n'est pas considérée comme en danger.

L'Agence environnementale de l'État et la NABU considèrent les rénovations et les démolitions de bâtiments, ainsi que la sylviculture et l'agriculture, et les collisions avec les fenêtres ou les éoliennes comme des menaces importantes. En raison de la diminution des insectes, les chauves-souris ont du mal à trouver de la nourriture, et les rénovations de bâtiments malavisées et l'abattage des vieux arbres les privent de leurs abris aux greniers, dans les caves, derrière les volets ou les façades.

Des solutions simples

Les nichoirs à chauves-souris, les logements plats et caverniformes, et les jardins amis des chauves-souris - avec des plantes nocturnes produisant du nectar, pas de pesticides, un étang et de vieux arbres fruitiers - peuvent apporter leur aide.

L'Office européen de la conservation des chauves-souris organise également des événements de la Nuit des chauves-souris aux Pays-Bas, suite à leur 28e édition dans 38 pays. (des informations supplémentaires sont nécessaires pour cette phrase)

Pour conserver les populations de chauves-souris, il est crucial d'installer des nichoirs à chauves-souris et de maintenir des jardins amis des chauves-souris même dans des pays comme les Pays-Bas. (en supposant que la conservation des chauves-souris est une préoccupation mondiale)

