Plus de sexe grâce à la nouvelle peinture murale

Parenthèse : Il s'agit d'une chronique. Ce n'en est pas un rapport objectif, ni un commentaire. Ce n'est pas une information. Enfin, plus ou moins, mais de manière subjective. Et certaines choses que j'écris ici sont vraies, d'autres non. Ou peut-être le sont-elles, mais n'ont rien à voir avec moi personnellement. Je n'attaque personne, je n'insulte généralement pas les gens, je ne dis à personne ce qu'il doit faire. J'écris simplement cela parce que certains semblent penser qu'ils peuvent faire le contraire : attaquer, insulter, faire des règles.

Dans une chronique, ça fonctionne comme ça : En tant que chroniqueur, vous prenez une position, voire deux ou trois, vous pouvez comprendre un tel texte comme un "stimulus" en tant que lecteur. En tant que chroniqueur, vous pouvez également être très commentateur. Vous pouvez même essayer de convaincre les autres de votre opinion. Vous pouvez être un malin payé. Vous pourriez. Mais je ne le fais pas.

Je me contente de partager quelques pensées sous le titre "chronique" et vous pouvez les lire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez les aimer, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne les aimez pas, cela ne signifie pas que vous devez me rabaisser, me diffamer ou m'insulter. Que vous aimiez mes qualifications, mes opinions, mon écriture - c'est une question de goût. Allez en Iran si vous voulez une opinion unifiée. Lisez autre chose si vous ne l'aimez pas. Je suis ici sur ntv.de, pas sur Fox News, je peux écrire sur ce que je veux, tant que je ne fais de mal à personne ou ne mens pas.

Et c'est pourquoi j'en viens au titre : Je peux également écrire sur la façon dont la couleur des murs de la chambre est liée à plus ou moins, mieux ou moins bien, au sexe, sans avoir étudié la théorie des couleurs. En fait, je peux écrire sur de nombreux sujets parce que j'écris une chronique. Et c'est pourquoi je peux également écrire sur les voitures électriques, je dois faire ce tour à nouveau. Et pas un essai, pas une comparaison ("Préféreriez-vous Audi ou Tesla ou quelque chose de bon marché de Chine ?"), mais j'écris sur des expériences. Sur des pensées. Sur des choses que j'ai entendues. Vous n'êtes vraiment pas obligé de lire ça. Vous pouvez. C'est une offre.

Au sujet de la couleur des murs et du sexe, j'y viendrai plus tard, je vous le promets, pour l'instant, en mes propres mots : Ma dernière chronique portait sur le voyage en voiture électrique. Rien de plus, rien de moins. J'explique pourquoi je - pour le dire gentiment - ne trouve pas ça génial. Pour des raisons. Vous pouvez relire ce texte si vous ne l'avez pas encore lu (pas de nouvelles, pas de commentaires, pas de semblant d'objectivité, comme - disons-le ensemble - c'est une chronique : subjective, centrée sur moi, non liée à l'objectivité, avec un clin d'œil).

"J'écris à votre station ..."

Rappelez-vous d'être équitable lors des commentaires, Instagram a récemment rappelé à ses自promoteurs de le faire, il l'a fait lorsque j'ai écrit un message d'anniversaire pour un ami. Insta a-t-il fait de même pour Steffen, Tom, Claus et Olli ? Ces auto-proclamés sachants pensent qu'ils peuvent vomir sur mon compte public comme ils le veulent. Ils pensent qu'ils peuvent m'attaquer, même me menacer, "écrire à la station". Oh mon Dieu, pour se plaindre ? Pour demander mon licenciement ?

Je n'ai pas personnellement attaqué ces "hommes", mais ils semblent penser qu'ils peuvent le faire depuis leurs comptes Instagram partiellement privés. Ce type de publication n'est qu'une forme d'agrandissement de pénis, un ami me l'a assuré, car les Steffens, Clausis, Toms et Ollis peuvent s'aimer mutuellement les commentaires qu'ils laissent sous mon post en tant que "éjaculations intellectuelles". C'est pathétique, bien sûr, mais je voulais dire au moins une fois comment je ressens cela. Pathétique.

Je cite (j'ai pris la liberté de ne pas corriger les fautes d'orthographe) : "J'espère que c'est censé être drôle, car c'est malheureusement complètement hors de la réalité", écrit clausxy. christianxy va droit au but : "Conneries" et "soupe intellectuelle mince" il écrit, sans manquer de noter qu'il pourrait s'exprimer plus élégamment. Amicalement serait tout à fait suffisant pour moi. Mais christianxy, s'il vous plaît, j'attends votre élégance. Un autre tire la carte de l'âge et pense simplement que je suis "trop vieux" pour "utiliser les choses modernes". Si méchant, toujours ce discrimination d'âge. Comme si les jeunes pouvaient se permettre une voiture électrique. Le frankxy, comme mentionné, a déjà annoncé qu'il écrirait à mon employeur car cet article n'a pas de substance, uniquement des émotions. Comme si les émotions n'avaient pas de substance.

Les commandes de voitures électriques diminuent, et ce n'est pas à cause des "écrivains" comme moi qui critiquent cette technologie sophistiquée, mais plutôt parce qu'il n'y a pas encore de produits et d'idées matures sur le marché. Je peux seulement expliquer cela en disant que c'est une phase de test et que nous sommes en plein dedans. Parce que je serais ravi de conduire des voitures électriques, mais ai-je déjà rapporté mon malaise avec la conduite autonome ? Désolé si une autre branche de l'industrie meurt maintenant parce que je, en tant qu'écrivain, doute que ce soit une bonne idée, mais je m'égare.

Enfin, le sexe

Alors, c'est vraiment vrai, parce que je l'ai copié quelque part et je ne le prétends pas : 1. Les murs rouges n'augmentent pas nécessairement vos activités sportives sur le matelas. 2. Les murs blancs ou noirs sont plutôt contre-productifs. 3. La peinture texturée jaune et orange, comme dans votre dernière maison de vacances à Usedom, n'a pas fonctionné non plus, n'est-ce pas ? Vous ne devinerez jamais ! Turquoise ? Oui, ça chauffe. Si vous voulez sept heures de sommeil profond, alors le bleu et le vert aident vraiment. Ces couleurs sont apaisantes. Mais le sexe ? Pas de chance.

Je ne veux pas vous faire languir plus longtemps : La couleur qui stimule votre appétit pour l'échange de fluides corporels est la couleur caramel. Vous n'auriez pas deviné ça, n'est-ce pas ? Et le meilleur, c'est que ça se transforme rapidement en "caramel salé"...

Alors, je dois y aller, à la quincaillerie. Passez un week-end sexy. Et pour ceux qui veulent m'écrire : D'abord, passez la sixième vitesse, puis vérifiez : "Est-il vraiment nécessaire d'écrire à Frau Oelmann maintenant, quand je me sens si négatif ?" Et puis détendez-vous et respirez à travers votre pantalon ! Facile !

PS : Je tiens à remercier mes trois lecteurs qui m'ont envoyé des e-mails ou des messages positifs sur tous les canaux. Je n'ai même pas mentionné ou terminé de lire les plus méchants, mes vacances sont trop précieuses pour ça.

