- Plus de réfugiés au point de sortie de l'aéroport BER

Au point de collecte central de l'immigration de l'Autorité centrale de l'immigration à l'aéroport de Berlin-Brandebourg (BER), le nombre de réfugiés à déporter de Brandebourg augmente. Au cours de la première moitié de 2024, 396 personnes devaient être expulsées par avion vers leurs pays d'origine ou vers les pays où elles avaient demandé l'asile à leur entrée dans l'UE. C'est ce qu'a rapporté le ministère de l'Intérieur de Potsdam en réponse à une demande de la députée d'État du SPD Tina Fischer. En 2023, il y avait seulement 168 personnes, mais le nombre a augmenté à 231 lors de la deuxième moitié de l'année.

Les réfugiés à déporter de Brandebourg ne remplissaient pas les conditions pour une procédure d'asile en Allemagne car ils étaient entrés depuis un pays tiers sûr ou avaient déjà demandé l'asile dans un autre pays de l'UE. D'autres n'avaient pas le droit de résider ou étaient en détention avant expulsion car leur demande d'asile avait été rejetée et ils étaient tenus de quitter le pays. Le ministère de l'Intérieur a assuré que ceux en détention avant expulsion avaient le droit de quitter le pays volontairement. Selon les informations, il y a eu onze vols charters l'année dernière, et il y en a eu cinq jusqu'à présent cette année.

Le Service jésuite pour les réfugiés gère actuellement les procédures d'asile et fournit également des soins sociaux et pastoraux. Si nécessaire, des travailleurs sociaux ou des psychologues de l'Autorité centrale de l'immigration de Brandebourg peuvent également être impliqués. Après le rejet de leur demande d'asile, tous les résidents reçoivent une liste d'avocats. La liste est annoncée dans plusieurs langues dans l'hébergement. À l'admission en détention avant expulsion, il y a une conversation avec un employé suffisamment qualifié de l'Autorité centrale de l'immigration. Dans les cas appropriés, ils peuvent demander un soutien au Service psychosocial de l'Autorité d'immigration.

Entre-temps, la construction du centre d'entrée et de sortie controversé pour les réfugiés à l'aéroport de Berlin-Brandebourg est prévue pour commencer au cours de la première moitié de l'année prochaine, selon le ministère de l'Intérieur. Il sera construit près du bâtiment existant de l'Autorité centrale de l'immigration à l'aéroport, à condition que le plan de construction soit approuvé par la municipalité et qu'un permis de construire soit délivré. L'objectif est que le centre soit opérationnel d'ici la fin de 2027.

