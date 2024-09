Plus de quarante procureurs généraux de l'État plaident pour l'inclusion des étiquettes de mise en garde sur les plateformes de médias sociaux.

En tant que procureurs régionaux, nous avons parfois des désaccords sur des questions importantes, mais nous partageons tous une préoccupation constante pour le bien-être des jeunes individus dans nos juridictions, et les plateformes de médias sociaux pilotées par des algorithmes représentent une menace pour cette sécurité, ont déclaré 42 procureurs dans un communiqué adressé au Congrès.

Plusieurs États ont engagé des poursuites judiciaires contre différentes entreprises de médias sociaux, telles que Meta et TikTok. Ils estiment qu'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires à Washington pour informer le public des dangers que représentent les plateformes de médias sociaux.

"Au-delà des efforts historiques des États, cette préoccupation généralisée nécessite une intervention fédérale - et une alerte du chirurgien général sur les plateformes de médias sociaux, bien qu'elle ne résolve pas entièrement le problème, serait une mesure efficace pour réduire le risque de préjudice aux jeunes", ont déclaré les procureurs.

Le communiqué reflète en grande partie ce que le chirurgien général Vivek Murthy a mis en avant dans un article sévère publié dans le New York Times en juin, qui établissait un parallèle entre les applications (TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, etc.) et les cigarettes nuisibles.

Murthy a cité plusieurs études, notamment une étude publiée en 2019 dans JAMA par l'Association médicale américaine, qui indique que les adolescents qui passent trois heures par jour sur les réseaux sociaux doublent leur risque de dépression. Selon un sondage Gallup, les adolescents passent presque cinq heures par jour sur les applications de médias sociaux.

"Tout le monde doit être conscient des risques liés à ces plateformes de médias sociaux", a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James, dans un communiqué. "L'avis du chirurgien général est une étape initiale précieuse pour sensibiliser à ce problème, et j'espère que les étiquettes d'avertissement seront mises en place rapidement pour sensibiliser à cette question."

James a fréquemment été en conflit avec les entreprises de médias sociaux, ayant déposé une plainte contre Meta en octobre 2023. La plainte accusait Meta, la société mère de Facebook et Instagram, d'infliger des dommages irrémédiables à la santé mentale des jeunes adultes.

L'ajout d'un avertissement aux applications de médias sociaux nécessite l'approbation du Congrès.

Dans une interview accordée à CNN en juin, Murthy a déclaré qu'il était "vital que les parents soient informés de ce que nous savons maintenant, à savoir qu'il existe des préjudices significatifs liés à l'utilisation des réseaux sociaux".

Murthy a plaidé en faveur d'une disposition

Lire aussi: