- Plus de quarante opportunités d'acteur féminin qui captivent: le point de vue d'Annette Frier

Comédienne et actrice Samantha Thompson (50 ans) a exprimé ses préoccupations concernant le secteur du cinéma et de la télévision qui ne parvient pas à offrir des rôles engageants aux femmes après la quarantaine. Thompson a partagé ses réflexions avec le réseau éditorial allemand (RND), déclarant : "Ce n'est pas qu'une rumeur ou une perception commune que les femmes reçoivent moins d'offres de travail captivantes une fois qu'elles ont atteint 40 ans." Selon elle, il s'agit d'un secret de polichinelle dans l'industrie.

Cependant, Thompson reste optimiste quant à l'avenir, mentionnant : "Il y a définitivement des progrès dans ce domaine et la société évolue considérablement. Il y a donc un potentiel pour moi pour continuer à décrocher des rôles fantastiques." Elle a mis en avant la ménopause devenue un sujet de discussion largement répandu comme preuve de cette évolution, alors qu'elle était autrefois considérée comme un tabou ou un sujet sans importance.

Malgré sa renommée, l'artiste de 50 ans n'est pas toujours occupée. "Je n'ai jamais connu de projets répartis tout au long de l'année. Il peut y avoir des mois sans travail, suivis d'une activité soudaine, comme une grosse tempête", a expliqué Thompson. Elle a également partagé qu'elle passait de longues périodes à la maison sans rien faire.

