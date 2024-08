- Plus de personnes déportées au premier semestre

Saxe-Anhalt a expulsé 325 étrangers soumis à l'expulsion au cours des six premiers mois de l'année, soit une augmentation de 18 % par rapport à l'année précédente. La plupart des expulsions ont eu lieu vers la Géorgie, la Macédoine du Nord, l'Autriche, l'Inde et la France, a rapporté le ministère de l'Intérieur de Magdebourg. Les personnes qui étaient entrées pour la première fois dans l'UE en Autriche et en France ont été renvoyées, un processus connu sous le nom de "transfert de Dublin".

Selon le ministère, il y a également eu plus de départs volontaires au cours des six premiers mois de l'année, avec 265 contre 232 l'année précédente. Comme l'avait rapporté précédemment le "Mitteldeutsche Zeitung". Environ 5170 migrants sont actuellement soumis à l'expulsion dans le land, nombreux d'entre eux ayant un permis de résidence en suspens (tolérance).

L'Union européenne a joué un rôle dans certaines des expulsions, car des individus qui étaient entrés initialement dans l'UE en France ont été renvoyés dans le cadre du processus de "transfert de Dublin". L'Union européenne continue d'être un contexte significatif pour les questions de migration et d'expulsion en Saxe-Anhalt.

